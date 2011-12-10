کسب و کار کثیف در اینترنت جایی ندارد/ فضای مجازی متأثر از فضای انقلابی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز شنبه در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با اشاره به غرض ورزی های صورت گرفته از سوی برخی عوامل خارجی در مورد شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: امروز آنهایی که سعی دارند واقعیت های ایران را به نحوی دیگر و توأم با غرض ورزی و غیر واقعی منعکس کرده و جلوه دهند، بدانند شبکه واحد یکپارچه اطلاعات با پهنای باند بالا و به دور از آسیب های سایبری پاسخگوی نیازهای ملی برای تبادل اطلاعات کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه این شبکه 2 مشکل پهنای باند اینترنت و امنیت را برای ما حل خواهد کرد، اظهار داشت: خیلی دوست ندارند فضای تبادل اطلاعات کشور ما امن باشد.

شبکه اینترنت امروزه به ابزار جاسوسی تبدیل شده است

تقی پور با اشاره به اینکه شبکه اینترنت امروزه تبدیل به ابزار جاسوسی و سرقت اطلاعات شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری زمانیکه ما در مورد امنیت فضای تبادل اطلاعات سخن می گوییم و قصد داریم توسعه پهنای باند را همراه با امنیت پیگیری کنیم، به سرعت عکس العمل نشان می دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز توأم کشور به توسعه پهنای باند به صورت امن را یک نیاز واقعی عنوان کرد و افزود: شبکه ملی اطلاعات تمامی نیازها را تا ده سال آینده پاسخگو خواهد بود، این شبکه به صورت تخصصی برای نیازهای مشخصی طراحی شده که هم اکنون عملیات اجرایی زیرساختی آن توسط دولت در حال انجام است.

دچار دور باطل تولید محتوا و توسعه پهنای باند شده بودیم

تقی پور با بیان اینکه در سالهای گذشته به عمد یا به اشتباه دچار دور باطل تولید محتوا و توسعه پهنای باند شده بودیم، خاطرنشان کرد: با ایجاد شبکه ملی اطلاعات و شبکه های مکمل که فیبر نوری یکی از آنها است این دور باطل را از بین خواهیم برد.

آپلود جای دانلود را می گیرد

وی همچنین با تأکید بر اینکه نیاز به یک نهضت عمومی برای تولید محتوا در کشور داریم، اظهار امیدواری کرد که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی به زودی آپلود جای دانلود را بگیرد و محتواهای تولید شده در کشور قابل دسترس و ارائه باشد.

وی گفت: امروز در زمینه بازی های رایانه ای و رسانه های دیجیتال، ایران یکی از بهترین ها در دنیا است، اما به دلیل اینکه مدل کسب و کاری برای این صنعت دیده نشده است، نمی توان از این موضوع بهره اقتصادی برد.

تقی پور اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات را افزایش ارسال به جای دریافت اطلاعات عنوان کرد و افزود: شبکه دسترسی فیبر نوری یک انقلاب در عرصه پهنای باند اینترنت در کشور است که به زودی اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از برنامه های این وزارتخانه را در کنار توسعه زیرساخت های ارتباطی کمک به توسعه مدل های کسب و کار با رویکرد حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: برگزاری اینگونه نمایشگاه ها می تواند پایگاهی برای جهش به سوی اقتصاد دانش بنیان در کشور باشد.

بسیاری کشورها در فضای اینترنت ضلالت را منتشر می کنند

وی تأکید کرد: امروزه بسیاری از کشورها در فضای اینترنت ضلالت را منتشر می کنند اما ما از این فضا برای توسعه هدایت استفاده خواهیم کرد.