  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

طباطبایی به مهر خبر داد:

ثبت نام 60هزار کنکوری/ داوطلبان از مدارک ثبت نام مراقبت کنند

ثبت نام 60هزار کنکوری/ داوطلبان از مدارک ثبت نام مراقبت کنند

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام 60 هزار کنکوری تاکنون یادآور شد: داوطلبان کنکور 91 زمان ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند و هر چه زودتر برای ثبت ‌نام اقدام کنند.

جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان کنکور تا 25 آذرماه، فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی تاکید کرد: داوطلبان می توانند در ادارات پست نیز با استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت در آزمون ثبت نام کنند اما توجه داشته باشند که باید شخصاً اقدام به ثبت نام کنند و مدارک خود را به افراد دیگر نسپارند.

طباطبایی اظهار داشت: تبلیغات در پست ممنوع است و پست و کافی نت ها تنها می توانند امکان ثبت نام را برای داوطلبان فراهم کنند. از سوی دیگر داوطلبان نیز باید مراقبت کنند که علاوه بر اینکه رمز خود را در اختیار افراد غریبه قرار ندهند، مدارک خود را در مکان های ثبت نام جا نگذارند و همچنین پرینت نهایی از ثبت نام را فراموش نکنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 91 برگزار می شود و داوطلبان تا 25 آذرماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

کد مطلب 1479578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها