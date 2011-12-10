ثبت نام 60هزار کنکوری/ داوطلبان از مدارک ثبت نام مراقبت کنند

جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان کنکور تا 25 آذرماه، فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی تاکید کرد: داوطلبان می توانند در ادارات پست نیز با استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت در آزمون ثبت نام کنند اما توجه داشته باشند که باید شخصاً اقدام به ثبت نام کنند و مدارک خود را به افراد دیگر نسپارند.

طباطبایی اظهار داشت: تبلیغات در پست ممنوع است و پست و کافی نت ها تنها می توانند امکان ثبت نام را برای داوطلبان فراهم کنند. از سوی دیگر داوطلبان نیز باید مراقبت کنند که علاوه بر اینکه رمز خود را در اختیار افراد غریبه قرار ندهند، مدارک خود را در مکان های ثبت نام جا نگذارند و همچنین پرینت نهایی از ثبت نام را فراموش نکنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 91 برگزار می شود و داوطلبان تا 25 آذرماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.