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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

گودرزی خبر داد:

400 خانوار روستایی خرم آباد از نعمت گاز بهره مند شدند

400 خانوار روستایی خرم آباد از نعمت گاز بهره مند شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به گازرسانی به روستای صاحب الزمان(عج) شهرستان خرم آباد، گفت: با اجرای این پروژه 400 خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در مراسم افتتاح این پروژه گازرسانی اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستا 3 کیلومتر خط تغذیه فلزی و یک ایستگاه تقلیل فشار گاز اجرا و نصب و راه اندازی شده است.

وی خدمت به اهالی این روستای شهیدپرور را افتخاری بزرگ برای شرکت گاز استان دانست و افزود: 15 کیلومتر شبکه داخلی پلی اتیلن نیز برای تکمیل طرح گازرسانی به این روستا اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: در مجموع اعتباری حدود 10 میلیارد ریال برای گازرسانی به روستای صاحب الزمان(عج) شهرستان خرم آباد هزینه شده است.

گودرزی ابراز امیدواری کرد که 400 خانوار ساکن در این روستا با استفاده صحیح از گاز به نحو مطلوب از این نعمت بهره برداری کنند.

استاندار لرستان نیز در این مراسم گفت: روستای صاحب الزمان(عج) خرم آباد شهدای زیادی را تقدیم انقلاب و اسلام کرده و خدمت به مردم مومن، شهیدپرور و ولایی این روستا، افتخار بزرگی محسوب می شود.

حبیب الله دهمرده افزود: این روستا قدمگاه شهداست و مردم مومن و ولایتمدار این روستا، بیش از 50 شهید را برای دفاع از آرمان های انقلاب و نظام، تقدیم کرده اند.

وی یادآور شد: خدمت به مردم تلاشگر و شهیدپرور لرستان یک فرصت مغتنم و توفیقی الهی است که باید از این فرصت مدیران دستگاههای اجرایی نهایت بهره را برای خدمت رسانی به این مردم ببرند.

کد مطلب 1479579

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