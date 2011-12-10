به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر فرشچی با اعلام این مطلب اظهار داشت: شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی وبسترساز برای ایجاد صنایع کوچک و زود بازده با اتصال به شبکه ریلی می‌تواند جایگاه خود را در توسعه صنعتی کشور بیش از پیش ایفا کند.



وی افزود: شهرکهای صنعتی قم به واسطه اهمیتی که از لحاظ موقعیت ویژه جغرافیایی، ترانزیتی، قرارگیری درچهار راه مواصلاتی کشور و نزدیکی به استانهای صنعتی و پایتخت کشور دارند، با اتصال به شبکه ریلی با رشد فزونتری توسعه خواهند یافت و در اولویت سرمایه گذاران صنعتی قرار خواهند گرفت.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم ادامه داد: با این رخدادمهم و با توجه به حمل سریع و یکسره کالا، شاهد کاهش چشمگیری در قیمت تمام شده، هزینه تخلیه، بارگیری و انبارداری، و در نتیجه دسترسی ارزان‌تر مصرف کننده به کالا و توسعه صادرات خواهیم بود.



وی تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان قم مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل اتصال شهرکهای صنعتی شکوهیه و سلفچگان به شبکه راه آهن را در سال جاری جزء برنامه‌های پژوهشی و تحقیقاتی خود قرارداده است.



فرشچی در خصوص چگونگی انجام این پروژه اظهار داشت: در این مطالعات راهکارهای اتصال شهرکهای صنعتی شکوهیه و سلفچگان به ایستگاههای راه آهن همجوار مورد بررسی قرار گرفته و انتخاب مسیر مناسب برای اتصال ریلی شهرک‌ها به تفکیک صورت می‌پذیرد.



وی یادآور شد: در این طرح بازار حمل و نقل کالای تولیدی و نیز مواد اولیه مصرفی، در یک دوره 20 ساله مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در ‌‌نهایت با انجام محاسبات مالی و اقتصادی توجیه پذیری فنی و مالی طرح مشخص می‌‌شود.

