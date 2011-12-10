به گزارش خبرگزاری مهر، جلال تهرانی که سال 81 نمایش "مخزن" را اجرا کرده بود از اوایل دی ماه امسال بار دیگر این نمایش را در تالار"مولوی" به صحنه می‌برد."مخزن" درباره دو برادر است که در یک پمپ بنزین کارمی‌کنند و پدر آنها قصد دارد همراه با خانواده جدیدش برای همیشه آنها را ترک کند و ...

جلال تهرانی این نمایش را با همان بازیگران قبلیش‌، صادق ملکی،‌ مجید آقا کریمی و امیر قنبری به صحنه می‌برد.این نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر آخرین بار نمایش"هی مرد گنده گریه نکن" را سال 83 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که این نمایش در طول 11 شب اجرای خود مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.

تهرانی در هفت سال گذشته گرچه به عنوان طراح صحنه و نور یا دراماتورژ با اجرای برخی از نمایش‌ها همکاری داشت اما خود نمایش را به صحنه نبرده است.

بازگشایی تالار مولوی علی‌رغم عمل به وعده‌ها

- روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی اعلام کرد:علی رغم عمل نکردن اداره کل هنرهای نمایشی به تعهدات خود در قبال مرکز تئاتر مولوی این مرکز، از روز یکشنبه 20 آذرماه اجراهای خود را از سر می‌گیرد.

مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران که از حدود یک هفته قبل به دلیل عمل نکردن اداره کل هنرهای نمایشی به تعهدات خود در قبال این مرکز تئاتری فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده بود. از بیستم آذرماه با میزبانی 3 اثر نمایشی فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

در متن نمابر ارسال شده آمده است:

بنابرتصمیم مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با وجود بی‌تفاوتی مسئولین اداره کل هنرهای نمایشی در قبال مشکلات این مرکز تئاتری، از آنجا که دانشگاه تهران به عنوان یک دانشگاه فرهنگ‌ساز فعالیت در حوزه‌های فرهنگی از جمله حوزه هنر فاخر تئاتر را برخود فرض می‌داند.

با وجود تمام بی‌مهری هایی که به تئاتر مولوی روا داشته شده است، و با توجه به این امر که کلانشهر تهران به شدت با مشکل کمبود سالن‌های مناسب اجرای تئاتر روبه رواست و هنرمندان این عرصه برای گرفتن سالن برای اجرای نمایش‌های خود باید مدت‌ها در انتظار بمانند، دانشگاه تهران ضمن پیگیری مطالبات خود از طریق مذاکره و رایزنی‌، بیش از این تعطیلی این مرکز تئاتری باسابقه را به صلاح ندانسته و امیدوار است در قبال این حسن نیت از این پس شاهد رفتار مهربانان و مسئولانه‌تری از سوی ارگان‌ها ونهادهای ذی ربط همچون اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در قبال این مجموعه دانشگاهی باشیم.

اجرای "به آسمان نگاه کن" برای خبرنگاران

اجرای اول نمایش "به آسمان نگاه کن" یکشنبه 20 آذر ماه ویژه خبرنگاران و عکاسان به می‌رود. این اثر نمایشی که از 13 آذر ماه اجرای خود را به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار قشقایی آغاز کرده، روز یکشنبه در دو سانس 17 و 19 میزبان علاقه مندان تئاتر است. اجرای اول این اثر نمایشی ویژه خبرنگاران و عکاسان به صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی پیش از این در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جشنواره تئاتر اتوس (ترکیه) حضور داشته و در کشور اتریش (وین) نیز به اجرای عمومی رفته است. حسین طاهری، سروش طاهری، احمد طاهونچی، شهره مکری، راضیه ایرانی، پویا علایی، سحر رضوانی، علیرضا سوزنچی و امینا خاتمی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

انتشار پوستر"رپرتواری از آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایی از محسن"

پوستر تازه ترین اثر نمایشی گروه تئاتر دن کیشوت رونمایی شد. "رپرتواری از آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایی از محسن"عنوان تازه ترین اثر نمایشی علی اصغر دشتی است که اوایل دی ماه با حضور هنرمندان صاحب نام تئاتر در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. پوستر این اثر نمایشی نیزدر آستانه اجرای عمومی نمایش با طراحی فرهاد فزونی رونمایی شد.

"رپرتواری از آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایی از محسن" با طراحی و دراماتورژی نسیم احمد پور و کارگردانی علی اصغر دشتی از اول دی ماه ساعت 19:30 در تالار چهارسو میزبان علاقمندان تئاتراست.

