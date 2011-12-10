آیین سوگواری تیمچه مظفریه بازار تبریز ثبت ملی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در حاشیه جلسه شورای ثبت آذربایجان شرقی اظهار داشت: پرونده این آیین عزاداری تکمیل شده و به زودی برای ثبت در فهرست میراث ناملموس آثار ملی به شورای فنی ثبت آثار سازمان مرکزی ارسال می شود.

وی اضافه کرد: شیوه عزاداری در بازار تبریز با گذشت زمان های بسیار همچنان شکل سنتی خود را حفظ کرده و همه ساله با شکوه بسیار زیادی برگزار می شود.

محمدی تشریح کرد: عزاداری دسته های حسینی در بازار تبریز به مدت پنج روز از هشتم تا 12 محرم و براساس قرعه کشی نیروی انتظامی براساس نام محلات موجود در این شهر انجام می شود که با نظم و انضباط بسیار از تیمچه صادقیه شروع و در تیمچه بزرگ و تاریخی مظفریه به پایان می رسد.

وی ادامه داد: عزاداران حسینی از در صندوقچی بازار وارد بازار شده، با گذر از قسمت‌های مختلف بازار از جمله بازار صادقیه، بازار مسگر‌ها، بازار دلالان، بازار کلاه‌فروشان و بازار قندفروشان، وارد تیمچه مظفریه شده، در این تیمچه به عزاداری خود پایان می‌دهند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود 35 محله در تبریز وجود دارد که عزاداران حسینی این محلات در قالب دسته های سینه زنی با دو عنوان و شیوه عرب و عجم و زنجیرزنی با بیرق ها و علم های مخصوص به خود که هر کدام دارای نقوش و شکل های خاصی است در بازار حضور می یابند.

محمدی افزود: زنجیرزنان راسته کوچه، سینه‌زنان عجم ویجویه و سینه‌زنان عرب لیل‌آباد از مشهورترین دسته‌جات عزاداری تبریز هستند که نوع لباس و شیوه عزاداری آنها نیز با یکدیگر فرق می‌کند.

وی یادآور شد: در مقابل هر یک از این دسته‌جات نیز، علم‌هایی به عنوان معرف دسته‌ عزاداری و محله‌ عزاداران حمل می‌شود که برخی از این علم‌ها قدمت تاریخی زیادی دارند و حکم شناسنامه و قدمت هیئت را دارد.

محمدی با اشاره به لزوم حفظ و صیانت از آثار معنوی مناطق مختلف کشورمان در کنار آثار تاریخی گفت: سوگواری های بازار تبریز از جمله عزاداری های سنتی و اصیل است که طی سالیان دراز اصالت خود را حفظ کرده و باید به نسل های آتی منتقل شود.