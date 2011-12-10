محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با اشاره به تعطیلی حدود یک هفته ای بازار اصلی سکه و طلا، از کاهش قیمت جهانی طلا به 1712 دلار در هر اونس و همچنین نرخ دلار خبرداد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه نزدیکی قیمت سکه بانکی و بازار یکی دو روز دیگر به طول خواهد انجامید، تصریح کرد: امروز تقاضای خرید سکه افزایش یافته است.

وی افزایش تقاضا را باعث عدم کاهش قیمت سکه در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به پایان یافتن تعطیلی اخیر، تقاضای خرید افزایش یافته است و همین امر مانع کاهش قیمت و نزدیکی نرخ سکه بانکی و بازار به یکدیگر می شود.

کشتی آرای با تاکید بر اینکه تصمیم گیری برای ادامه کاهش قیمت سکه بانکی بستگی به سیاست بانک مرکزی دارد، عنوان کرد: بانک مرکزی در حال حاضر تعدیل قیمت سکه و ارز را مدنظر دارد و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت سکه تا رسیدن به یک نرخ تعادلی ادامه دارد، اظهارداشت: با توجه به واگذاری وسیع سکه، در چند روز آینده قیمت سکه در بازار و بانک به هم نزدیک می شود و اختلاف قیمت به حداقل می رسد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 590 هزار تومان، طرح جدید را 528 هزار تومان، نیم سکه را 279 هزار تومان، ربع سکه را 143 هزار تومان، گرمی را 75 هزار تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار را 55 هزار تومان اعلام کرد.