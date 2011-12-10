خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی حساس دو تیم در آمل با حواشی زیادی برگزار شد که متاسفانه حوادث تلخی به دنبال داشت که در شان این مسابقات و دو تیم نبود.
وی افزود: اعتراض بازیکن تیم سازمان عمران آمل و به دنبال آن کادر فنی و فحاشی که بازیکنان تیم نفت و گاز نسبت به بازیکنان تیم آمل داشتند، بخشی از این گزارش است.
ناظر فدراسیون هندبال ادامه داد: شکسته شدن ستون های چوبی که اطراف سوله های آهنی و پرتاب بطری آب به سمت پنجره های سالن ورزشی از سوی بازیکنان تیم نفت و گاز گچساران در ادامه تخلفات این بازی به فدراسیون هندبال ذکر خواهد شد.
ابراهیم زاده اضافه کرد: دو تیم در چهار دقیقه پایانی مسابقه در حالی که با نتیجه 20بر20 مساوی بودند، به علت اعتراض به رای داور مسابقه برای دقایقی بازی را متوقف کرده، که با وساطت و درخواست از مسئولان دو تیم، بازی جریان پیدا کرد.
وی یادآور شد: حداقل حدود 40 دقیقه پس از پایان بازی حواشی پس از مسابقه ادامه داشت.
ابراهیم زاده ابراز امیدواری کرد: از فدراسیون به طور قاطع خواهان برخورد جدی با خاطیان این مسابقه هستیم و انتظار این است که فدراسیون برخورد جدی داشته باشد.
ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:
جنجال های دیدار هندبال آمل و گچساران به فدراسیون گزارش می شود
آمل - خبرگزاری مهر: ناظر فدراسیون هندبال، از جمع بندی نتایج گزارش حین و پس از بازی تیم های سازمان عمران شهرداری آمل و نفت و گازگچساران در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور به فدراسیون هندبال خبر داد.
خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی حساس دو تیم در آمل با حواشی زیادی برگزار شد که متاسفانه حوادث تلخی به دنبال داشت که در شان این مسابقات و دو تیم نبود.
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