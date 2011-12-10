جنجال های دیدار هندبال آمل و گچساران به فدراسیون گزارش می شود

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی حساس دو تیم در آمل با حواشی زیادی برگزار شد که متاسفانه حوادث تلخی به دنبال داشت که در شان این مسابقات و دو تیم نبود.



وی افزود: اعتراض بازیکن تیم سازمان عمران آمل و به دنبال آن کادر فنی و فحاشی که بازیکنان تیم نفت و گاز نسبت به بازیکنان تیم آمل داشتند، بخشی از این گزارش است.



ناظر فدراسیون هندبال ادامه داد: شکسته شدن ستون های چوبی که اطراف سوله های آهنی و پرتاب بطری آب به سمت پنجره های سالن ورزشی از سوی بازیکنان تیم نفت و گاز گچساران در ادامه تخلفات این بازی به فدراسیون هندبال ذکر خواهد شد.



ابراهیم زاده اضافه کرد: دو تیم در چهار دقیقه پایانی مسابقه در حالی که با نتیجه 20بر20 مساوی بودند، به علت اعتراض به رای داور مسابقه برای دقایقی بازی را متوقف کرده، که با وساطت و درخواست از مسئولان دو تیم، بازی جریان پیدا کرد.



وی یادآور شد: حداقل حدود 40 دقیقه پس از پایان بازی حواشی پس از مسابقه ادامه داشت.



ابراهیم زاده ابراز امیدواری کرد: از فدراسیون به طور قاطع خواهان برخورد جدی با خاطیان این مسابقه هستیم و انتظار این است که فدراسیون برخورد جدی داشته باشد.