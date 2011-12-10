مسائل مربوط به واردات و صادرات بیشترین مشکل صنعتگران کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدخواستی در آیین گشایش ششمین نمایشگاه صنعت، صنایع کارگاهی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته، با اعلام اینکه پس از جدا شدن استان البرز از تهران، استان اصفهان جایگاه دوم صنعت کشور را از آن خود کرده، بیان داشت: صنعت، عرصه دوم اشتغالزایی کشور است و طبق آمار مرکز آمار ایران در فروردین 90، بالغ بر 31.2 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

حضور در نمایشگاه‌های بین المللی مسائل مربوط صادرات و واردات را حل می‌کند

وی افزایش سهم حضور ایران در بازارهای جهانی را از راه نمایشگاه ها ممکن خواند و افزود: مسائل مربوط به فروش و مشکلات صادرات و واردات در این نمایشگاه ها حل می شود و کارگروه هایی که در حاشیه نمایشگاه ها تشکیل می شود، انتقال تجارب را به خوبی انجام می دهند.

یزدخواستی راه اندازی مرکز خدمات کسب و کار و استقرار غرفه آن در نمایشگاه را راهکاری در راستای توسعه و رونق بازار صنایع استان خواند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان اعلام کرد: بالغ بر 13 هزار هکتار زمین در اطراف اصفهان آماده استقرار صنایع کارگاهی است و مجموعه کارگاه ها و دفاتر اداری را با شرایط ویژه به صاحبان صنایع استان واگذار می کند.

وی ادغام دو وزارت صنایع و بازرگانی را به عنوان راهی در راستای حل بخشی از مشکلات صنعتگران و عامل عجین شدن صنعت و تجارت و تجاری سازی محصولات بیان کرد.