ثبت نام اولین دوره تربیت مدرس قرآن در خراسان رضوی آغاز شد

محمد رضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام اولین دوره تربیت مدرس قرآن کریم استان از 15 لغایت 25 آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص اهداف برگزاری دوره تربیت مدرس قرآن کریم افزود: شناسایی معلمان مستعد و مجرب قرآن کریم، تربیت آنان جهت تدریس در دوره های تربیت معلم قرآن کریم و همچنین تامین کادر تخصصی مورد نیاز بخشی از اهداف برگزاری دوره تربت مدرس قرآن است.

وی ادامه داد: دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی با توجه به جایگاه مهم مدرسان دوره های تخصصی قرآن کریم از یکصد علاقمند واجد شرایط ثبت نام به عمل می آورد.

وی در خصوص شرایط شرکت کنندگان در این دوره بیان کرد: دارا بودن گواهینامه تربیت معلم قرآن کریم از سازمان دارالقرآن الکریم، دارا بودن گواهینامه قرائت سطح چهار و همچنین داشتن مدرک تحصیلی لیسانس، شرایطی است که شرکت کنندگان باید برای ثبت نام دارا باشند.

مجتهد زاده عنوان کرد: واجدین شرایط پس از ثبت نام در دارالقرآن کریم و تمامی ادارات تابعه در آزمون ورودی اول دی ماه شرکت خواهند کرد.

وی در زمینه آزمون ورودی این دوره گفت: آزمون عملی روش تدریس روخوانی و روانخوانی، آزمون کتبی از کتاب کاربرد مهارت های تدریس و روانشناسی در آموزش قرآن، مواردی است که از آنها امتحان گرفته می شود.

وی تاکید کرد: در پایان این دوره به قبول شدگان گواهینامه معتبر کشوری اعطاء می شود.

مجتهد زاده با اشاره به اینکه دوره مذکور به شکل متمرکز در مشهد برگزار می شود، افزود: این دوره اواسط دی ماه شروع شده و تا پایان همین ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب که حداکثر ظرفیت پذیرش در بخش خواهران و برادران در سطح استان 30 نفر است عنوان کرد: از فارغ التحصیلان دوره مذکور جهت تدریس در دوره های تربیت معلم قرآن کریم استفاده می شود.