اردن در مورد بستن راه دسترسی شیب دار مسجدالاقصی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن اظهار داشت: اردن هرگونه تلاش رژیم صهیونیستی را برای تأثیرگذاشتن در اماکن مقدس قدس نمی پذیرد به ویژه میراثی که دربرگیرنده باب المغاربه که دیوار براق ختم می شود.

راه دسترسی شیب دار به مسجدالاقصی یک ساختار چوبی در مرکز است که عامل مناقشه پیچیده میان شهرداری شهر قدس و گروه هایی که نظارت بر بخشهای مسلمان و یهودی را در منطقه دیوار ندبه و مسجدالاقصی برعهده دارند بوده است.

این راه چوبی از دیوار ندبه تا مسجدالاقصی امتداد دارد. این راه شیب دار در سال 2004 به عنوان یک اقدام موقتی پس از سقوط راه پیشین بنا شد.

شورای شهر قدس روز پنجشنبه 17 آلذر ماه دستور بستن این راه دسترسی شیب دار را صادر کرد و اظهار داشت که این راه چوبی هم خطر آتش گرفتن و هم خطر سقوط را ایجاد می کند و باید راه دیگری را جایگزین آن کرد.

اردن همچنین ماه گذشته هشدار داد که هر تهدید و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه اماکن مقدس می تواند به خشونت بی پایان در خاورمیانه منتهی شود.

