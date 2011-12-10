انتقاد از سهم ناچیز وزارت بهداشت در پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی یزدانی در حاشیه همایش "اقتصاد در سلامت؛ چالشها و چشم اندازها" که روز شنبه در محل کتابخانه ملی برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت بهداشت تا چه اندازه در زمینه برنامه های پیشگیری از خرابی دندانها موفق بوده است، اظهارداشت: حتی یک صدم آن چیزی که صرف آموزش می شود، برای بهداشت دهان و دندان هزینه نمی شود.

وی با اشاره به عوارض ناگوار ناشی از بیماریهای دهان و دندان، افزود: سکته مغزی در افرادی که دچار ناراحتیهای لثه هستند، شایع تر است. همچنین بیماریهای دهان و دندان بر زایمان زودرس و سایر بیماریهای سیستماتیک اثر گذار است.

دبیر علمی سومین همایش سراسری دندانپزشکان کشور که طی روزهای 23 تا 25 آذر ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود، گفت: محور اصلی این همایش، پیشگیری است زیرا هر درمانی غیر از پیشگیری، کوتاه مدت است.

یزدانی با عنوان این مطلب که تمامی کشورهای دنیا به سمت ارائه برنامه های پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان حرکت می کنند، ادامه داد: متاسفانه کشور ما در این موضوع، درمان محور است.

وی با اعلام اینکه حدود 100 سخنرانی در این همایش خواهیم داشت، افزود: همزمان با برگزاری این همایش، بزرگترین نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی را خواهیم داشت.