تاسیس انجمن نجوم در مجتمع فرهنگی نور قم / رصد ماه گرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدیتبار قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تاسیس انجمن نجوم در مجتمع فرهنگی نور قم خبر داد و اظهار داشت: این انجمن به تازگی شروع به فعالیت کرده و اولین فعالیت عمومی آن فراهم کردن بستر رصد پدیده ماه گرفتگی توسط علاقه مندان است.
وی با تشریح جزئیات بیشتر چگونگی رصد ماه گرفتگی در این مجتمع گفت: این انجمن دو دستگاه تلسکوپ را برای رصد ماه گرفتگی در محوطه مجتمع فرهنگی نور نصب کرده که یکی از آنها برای نمایش این پدیده بر روی مانیتورهای بزرگ و دیگری برای رویت ماه گرفتگی توسط علاقهمندان اختصاص یافته است.
محمدیتبار با اشاره به واجب بودن اقامه نماز آیات در هنگام ماه گرفتگی گفت: در این راستا زمینه اقامه نماز آیات به صورت جماعت فراهم شده است.
مدیر مجتمع فرهنگی نور قم زمان اجرای این برنامه را از ساعت 17 تا 19 روز شنبه اعلام کرد و گفت: در حاشیه این برنامه نمایشگاه تخصصی نجوم به منظور نمایش تجهیزات، سی دیها و کتابهای مربوط به نجوم برگزار میشود.
محمدیتبار تصریح کرد: برای استفاده اهالی منطقه نیروگاه قم از این برنامه، اطلاعرسانی خوبی در سطح منطقه انجام شده است.
وی هدف از تشکیل انجمن نجوم در مجتمع فرهنگی نور قم را برگزاری کلاسهای آموزشی نجوم، تشکیل گروههای مهارتی نجوم، برپایی اردوهای خارج از شهر و تشکیل باشگاه نجوم عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مجتمع فرهنگی نور قم از تاسیس انجمن نجوم در مجتمع فرهنگی نور قم خبر داد و گفت: زمینه رصد پدیده ماه گرفتگی در این مجتمع فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدیتبار قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تاسیس انجمن نجوم در مجتمع فرهنگی نور قم خبر داد و اظهار داشت: این انجمن به تازگی شروع به فعالیت کرده و اولین فعالیت عمومی آن فراهم کردن بستر رصد پدیده ماه گرفتگی توسط علاقه مندان است.
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