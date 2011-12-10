نبود گاز شهری مهمترین معضل بافق/ بزرگترین شهر معدنی ایران همچنان محروم

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه سفر دوم هیئت دولت به استان یزد برای آغاز عملیات اجرایی گاز به شهرستان بافق، در سفر دوم بنا به دلایلی این کار آغاز نشد.

مجددا در سفر سوم مصوب شد عملیات گاز رسانی به شهرستان بافق حداکثر تا پایان اسفند 1389 آغاز شود که عملیات اجرایی آن به طور رسمی با دو ماه تاخیر آغاز شد.

از آنجا که در سفر سوم هیئت دولت مصوب شد کار گاز رسانی به بافق تا پایان سال 1390به سرانجام برسد، متاسفانه تاکنون تلاش جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

گروهی از شهروندان بافقی در گفتگویی با خبر نگار مهر ضمن گلایه از وعده و وعیدهای مسئولان وعدم اجرای این مصوبه هیئت دولت، خواستار تسریع در شروع عملیات گاز رسانی به این شهرستان شدند.

شهروندان بافقی اظهار داشتند: جای بسیار تاسف است که این شهرستان که از مناطق غنی معدنی کشور است از نعمت گاز شهری رنج ببرد.

مردم بافق معتقدند که نبود گاز شهری در شهرستان بافق بزرگترین معضل این شهرستان است و در حالی که حتی اکثر روستاهای کشور از این نعمت برخوردار هستند، چرا این شهرستان باید از نعمت گاز شهری محروم باشد.

مردم بافق همچنان که از مسئولان خواهان توجه به حل و فصل سایر مسائل و مشکلات شهرستان بافق هستند، خواستار قرار دادن مسئله گاز رسانی به این شهرستان در اولویت امور و برنامه ها هستند.

شهرستان بافق از جمله شهرستانهای مهم و معدنی کشور به شمار می رود که گازرسانی به این شهرستان از مصوبات نخستین سفر هیئت دولت به استان یزد بود اما اکنون با گذشت چند سال از این مصوبه، هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

مسئولان شرکت گاز استان یزد عملیات گازرسانی در مناطق مختلف استان یزد را چندی پیش آغاز کردند اما در برخی مناطق هنوز عملیات به صورت محسوس قابل مشاهده نیست.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در یکی از نشستهای خود اعلام کرده بود که اجرای پروژه های گازرسانی منوط به پرداخت بدهی معوقه مشترکان گاز استان یزد است.