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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

موزه ملی فرش تبریز معرف هنر قالیبافی ایران می شود

موزه ملی فرش تبریز معرف هنر قالیبافی ایران می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: پروژه ساخت بزرگترین موزه فرش کشور از پیشرفت خوبی برخوردار است و پس از بهره برداری، موزه ملی فرش تبریز مجموعه ای ماندگار از فرش های نفیس و معرف هنر قالیبافی ایران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در حاشیه  بازدید از روند اجرای این پروژه اظهار داشت: در این موزه قالی هایی از سراسر ایران با مرکزیت آذربایجان شرقی نگهداری خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه قالی آذربایجان از پیشینه تاریخی و کیفیت بالایی برخوردار بوده و در دنیا شناخته شده است، راه اندازی آن در آذربایجان شرقی ضروری بود.

محمدی تشریح کرد: موزه ملی فرش تبریز پروژه ای است که با کاربری فرهنگی، گردشگری و آموزشی ساخته می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: زیربنای این طرح 10 هزار متر مربع بوده و در چهار طبقه سازه ای به مساحت تقریبی چهار هزار متر مربع احداث می شود.

تراب محمدی تاریخ آغاز به کار ساخت این موزه را تیرماه سال 89 عنوان کرد و گفت: مبلغ اولیه قرارداد بیش از 20  میلیارد ریال است که بخش اول ساخت آن طی 24 ماه به اتمام می رسد.

وی پلان سازه را پلان نامنظم عنوان کرد و گفت: نوع این سازه بتون مسلح با سقف پیش تنیده با کابل های پس کشیده به همراه دیوار برشی و سیستم بندبین است تا اسکلتی کاملا مقاوم برای بنا ایجاد شود.

محمدی همچنین شهر تبریز را در میان تمام مراکز قالیبافی کشور دارای مقام و اعتبار بسزایی دانست و گفت: تبریز در اعتلای هنر قالی بافی  ایران نقش مهمی داشته و رونق دوباره واحیای هنر فرشبافی را در اواخر دوره قاجاریه و راهیابی آن به بازارهای جهان و گسترش این حرفه در تمام نقاط ایرانرا مرهون ذکاوت بازرگانان و قالیبافان صبور این منطقه باید دانست که همین موضوع نیز با عنوان قالی آذربایجان در سال 1389 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1479612

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