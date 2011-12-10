طرح رزمایش زمستانی سال 90 در استان البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش طرح زمستانی استان البرز پیش از ظهر شنبه در مقر فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز و با حضور فرمانده نیروی انتظامی و مسئولین نهادها و سازمانهای ذیربط آغاز شد.

علیرضا اکبرشاهی، سرمای زودهنگام و آغاز بارش ها از ابتدای آبانماه را علت شروع این رزمایش پیش از موعد عنوان کرد وگفت: در این رزمایش، پلیس راهور، اورژانس استان، اداره کل راه و ترابری استان و همچنین شرکت های امداد خودرو حضور دارند.

وی، تعامل و همکاری سازمانها و نهادهای مسئول در حمل و نقل جاده ای را از مهمترین عوامل کاهش تصادفات جاده ای به ویژه در زمستان و فصل سرما عنوان کرد و گفت: رزمایش زمستانی بهانه ای برای جمع شدن نهادهای مسئول در حمل و نقل جاده ایست تا با تبادل نظر در راستای تعامل هر چه بیشتر قدم بر دارند.

اکبرشاهی، با اشاره به تشکیل گروههای ویژه و کارشناس در قالب نمک پاشی ویخ زدائی، برفروبی و جمع آوری ریزش ها در رانش های احتمالی، بازگشائی مجدد مسیر و امداد و کمک رسانی، از تجهیز مناسب محور های مراسلاتی استان و آمادگی کامل در رویارویی با حوادث طبیعی زمستانی خبر داد.