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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

دیدار با مدیران فیلم فجر/

آیت الله مقتدایی: انتظار تحولات آنی در سینما نداریم

آیت الله مقتدایی: انتظار تحولات آنی در سینما نداریم

رئیس حوزه علمیه قم در دیدار با جمعی از اعضای ستاد برگزاری سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر ضمن تأکید بر مشکلات موجود در سینما تأکید کرد: انتظار نداریم که اگر بنا است تحولی صورت بگیرد آنی و سریع باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار، محمد خزاعی دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر گزارشی از روند ابعاد برگزاری، اهداف، برنامه ها و رویکردهای این دوره جشنواره ارائه داد.

آیت الله مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم، دراین دیدار ضمن تشکراز پیش بینی این نشست مشترک گفت: بسیار تشکر می کنم از حضورتان دراین جلسه و دیدگاه هایی که فرمودید بسیار با ارزش است و تقدیر می کنم از این دیدگاه و نظرات. امیدوارم با نگاه خوبی که شما در این دوره جشنواره دارید شاهد دستاوردها و برکاتی ماندگاری برای عرصه فرهنگ و هنر و سینما باشیم.

وی ادامه داد: همچنانکه، ازعنوان جشنواره مشخص و روشن است، باید این حرکت و جشنواره در شان فجر باشد.
 
رئیس حوزه علمیه قم با بیان اینکه انتظار از جشنواره فیلم فجر این است که برازنده عنوانش عمل و فجر نور را پیاده کند، اضافه کرد: از این که شما هم، با مشکلاتی مواجه هستید خبر داریم و تایید می کنیم که با مشکلات  فراوانی مواجه هستید یا بعضاَ، نیروها و فعالانی که در این حوزه هستند ناب نیستند. ما هم انتظار نداریم که اگر بنا است تحولی صورت بگیرد آنی و سریع باشد. وی خاطر نشان کرد: البته، این انتظار وجود داشت که با گذشت سی سال از انقلاب اسلامی تحولات مناسب و موثرتری انجام می گرفت ولی این اتفاق نیفتاد.
 
 
آیت الله مقتدایی اظهار داشت: این نگاه شما، قدم امیدوارکننده ای است. این امیدی که در رویکرد شما وجود دارد و شعار جشنواره با موضوع " اخلاق، آگاهی و امید" تفکر و نگاه خوبی است. این امید در من ایجاد شد که اگر تاکنون، اتفاقی صورت نگرفت از این پس شاهد تحول شویم. این قدم خجسته و مبارکی است.
 
وی یادآور شد: در آستانه انقلاب اسلامی و پیش از پیروزی، دشمنان سعی می کردند زمینه سازی کنند و بدبینی ایجاد کنند و تبلیغ می کردند که با پیروزی انقلاب تمامی سینما را جمع می کنند و اصلا قبولش ندارند و در سینماها را می بندند. تبلیغ سوء می کردند در حالی که اینطور نبوده است. امام (ره) همان زمان اعلام کرد "ما با سینما، تلویزیون و رادیو مخالف نیستیم بلکه با فحشا، با مظاهر ضد دینی و با بی بند و باری و هنجارهای ضد اسلامی مخالفیم."

رئیس حوزه علمیه قم با بیان اینکه حرکت و نگاه شما در این دوره جشنواره ارزشمند است خاطرنشان کرد: اینکه برنامه ریزی کردید تا آن جماعتی که منطبق با رویکردهای جشنواره نیستند ورود نکنند قابل تقدیر است. سعی کنید کسانی را دعوت کنید که تفکر و دغدغه های دینی و اسلامی و انسانی دارند. حتی، ممکن است در سال اول چندان نتیجه مناسب هم نگیرید ولی همین که مبنا قرار گیرد و مبنایی برای تولید و جشنواره در سال های آینده و دوره های بعد باشد می تواند اثرگذار شود.

وی اضافه کرد: با این بینش و نگاه، هم فضای تشویقی برای همفکران فراهم  می شود و هم خودتان با آن ها ستاد گسترده ای را تشکیل می دهید و آن را تا سطح جهان اسلام توسعه می بخشید و ما این قدمی را که دارید بر می دارید به فال نیک می گیریم و تبریک می گوییم.
 
آیت الله مقتدایی درخصوص همکاری حوزه علمیه  و تعامل  روحانیون و سینمایی ها اظهار داشت: تعامل حوزه و سینما، حرکت ارزشمند و پسندیده ایی است و ما اعلام آمادگی می کنیم. وی ادامه داد: در حوزه هم، افراد زیادی داریم که ممکن است کارشناس نباشند ولی می فهمند و می توانند در کمیسیون ها و کمیته های جشنواره و در گروه های کاری شما حضور داشته باشند و کمک کنند، می توانند راهنما باشند و اشکالات و پیشنهاداتی را مطرح نمایند. این تعامل و همکاری می تواند قدم مثبتی باشد و می تواند هم در روند تولید و طرح موضوعات و هم در حین برگزاری جشنواره موثر باشد.
 
رئیس حوزه علمیه قم ضمن استقبال از دیدگاه ها و رویکردهای این دوره جشنواره با تحسین از ایده تعامل روحانیون و حوزه با سینماگران و جشنواره فجر که از سوی دبیر جشنواره پیگیری شده عنوان کرد:  ما این را به فال نیک می گیریم و این کار، کار بسیار خوبی است. ما برای این همکاری اعلام آمادگی می کنیم و پیشنهاد می دهیم برنامه های مشترکی بگذارید و گزارش این همکاری را به استحضار مقام معظم رهبری برسانید.

وی در پایان گفت: امیدوارم با نگاه خوبی که شما در این دوره جشنواره دارید شاهد دستاوردها و برکاتی ماندگاری برای عرصه فرهنگ و هنر و سینما باشیم.
 
کد مطلب 1479617

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