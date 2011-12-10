وزیران علوم و آموزش و پرورش به مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه برای پاسخ به سئوال موسی قربانی نماینده قائنات، ابوالفتح نیکنام نماینده تنکابن و هادی مقدسی نماینده بروجرد درکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.

گزارش سند تحول در آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انظباطی نیرهای مسلح نیز روز یکشنبه در این کمیسیون بررسی می شود.

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سه سئوال عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ ، ادامه بررسی طرح قانون وزارت نفت و بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان علوم آسیا برنامه های دیگر این کمیسیون در روز سه شنبه است.