به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کلانتریفرد در این رابطه اظهار داشت: تیم دانشآموزی لرستان پس پیروزی مقابل کرمان و بوشهر، روز جمعه نیز موفق عمل کرد و در سالن شهید توکل مصطفیزاده خرمآباد تیم کرمانشاه را با نتیجه 6 بر یک در هم کوبید تا علاوه بر کسب 3 امتیاز این بازی، انتقام شکست دور رفت را نیز از این تیم بگیرد.
وی بیان داشت: این رقابتها با شرکت 10 تیم در 2 گروه برگزار میشود که تیم لرستان اکنون با کسب 10 امتیاز از 5 بازی پس از فارس در رده دوم جدول ردهبندی گروه دوم این رقابتها قرار دارد و از شانسهای مسلم صعود به جمع 4 تیم برتر کشور به شمار میرود.
کلانتریفرد گفت: برای تیم دانشآموزی لرستان مهدی آزادی، سجاد بابایی، محمد بیرانوند، نیما محمدیمحتشم، پوریا احمدی، امیرحسین رشنو، محمدرضا احمدیپورعسکری، سروش دهنوی، نوید هادیانحسنگاویار، علیرضا رضایی، آرمان خوشیار، مسلم اولادقباد به سرمربیگری داوود حسنوند، مربیگری فرشاد نادری و سرپرستی عبدالرضا سلیمانی به میدان رفتند.
نظر شما