عرضه 600 محصول فناورانه/ رونمایی از 5 طرح تحقیقاتی در 21 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صفاری نیا پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد این پارک افزود: پارکهای فناوری با ارائه کمکهای فنی و پشتیبانی، ایجاد فرصتهای بازاریابی، فرصتهای نوآوری و شناسایی محصولات جدید زمینه ای را برای فعالیت های شرکتهای دانش بنیان فراهم می کنند.

رئیس پارک فناوری پردیس تعداد شرکتهای دانش بنیان عضو این پارک را 114 شرکت ذکر کرد و اظهار داشت: تاکنون 600 محصول فناورانه از سوی شرکتهای عضو این پارک عرضه شده است که از مهمترین آنها می توان به دستگاه پیشرفته شناسایی مشکلات قلبی نوزادان، داروی درمان زخم پای دیابتی (Angipars)، داروی درمان ایدز (IMOD)، داروی درمان سردرد میگرن (میگری هیل) و دستگاه پیشرفته الکترونیکی نشت یاب لوله های انتقال گاز اشاره کرد.



وی از ایجاد زنجیره تجاری سازی در این پارک خبر داد و یادآور شد: با ایجاد این زنجیره شرکت ملی نفت، گاز، بنیاد ملی نخبگان، ستاد توسعه فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانستند از خدمات این زنجیره استفاده کنند.



صفاری نیا لیزینگ محصولات فناورانه را از دیگر خدمات حمایتی این پارک نام برد و اضافه کرد: از محل صندوق توسعه فناوریهای نوین پارک پردیس اقدام به حمایت از شرکتهای دانش بنیان و محصولات فناورانه شد که تاکنون 19 محصول از این طریق مورد حمایت قرار گرفت.



رونمایی از 5 دستاورد جدید در روز 21 آذر





صفاری نیا از رونمایی 5 طرح فناورانه در این پارک خبر داد و گفت: در روز شنبه 21 آذرماه همزمان با برگزاری اجلاس سالیانه پارک با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از 5 طرح فناورانه رونمایی خواهد شد.



وی اضافه کرد: این طرحها در حوزه های الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی است.



همکاری مشترک پارک پردیس با دانشگاه ها





رئیس پارک فناوری پردیس تعداد طرحهای فناوری حمایت شده در یک سال اخیر را 40 طرح دانست و ادامه داد: در یک سال گذشته شرکتهای دانش بنیان مستقر در این پارک موفق به تولید و ارتقای 120 محصول فناورانه در حوزه های مختلف علمی شدند.



صفاری نیا از اجرای 80 پروژه تحقیقاتی مشترک با 30 دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: پارک فناوری پردیس با برخی شرکتها و 30 دانشگاه کشور پروژه های تحقیقاتی اجرایی کرد که منجر به تدوین 40 پایان نامه و 150 فرصت کارآموزی برای دانشجویان شد.



ایجاد پارک فناوری در دو کشور





رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به همکاریهای بین المللی این پارک خاطر نشان کرد: با امضای تفاهم نامه ای با کشورهای سوریه و اکوادور قرار شد تا پارک پردیس نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای و ایجاد پارک فناوری در این کشورها اقدام کند.



وی با بیان اینکه 4 تقاضای دیگر برای راه اندازی پارک پردیس به این پارک ارسال شده است، گفت: کشورهای زیمباوه، ونزوئلا، کنیا و عمان درخواستهایی را برای ایجاد پارک فناوری ارسال کرده اند.



برنامه 5 ساله پارک پردیس برای افق 1404





رئیس پارک فناوری پردیس میزان صادرات محصولات فناورانه این پارک را 70 میلیون دلار ذکر کرد و افزود: به منظور افزایش میزان صادرات محصولات مبتنی بر فناوری برنامه پنج ساله ای تدوین شده است که به منظور تصویب در دستور کار هیئت امنای این پارک قرار دارد.



وی ادامه داد: در این برنامه تاکید شده است که میزان صادرات محصولات این پارک تا افق 1404 به یک میلیارد دلار برسد.