احداث سینما و فرهنگسرای قرچک بدون اعتبارات وعده ای استانداری

عبدالعلی قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علیرغم تأکید استاندار تهران مبنی بر اختصاص اعتبارات از سوی دستگاههای ذیربط برای ساخت فرهنگسرا، سینما و پارک بزرگ خانواده در شهر قرچک، عملیات احداث این اماکن از سوی شهرداری آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هدایای استاندار تهران به تصویب رسید، اما تا کنون اعتباری جذب نشده است، گفت: سالن سینمای مذکور در ساختمان فعلی شهرداری، ظرفیت 400 نفر را داراست و پارک بزرگ خانواده نیز در میدان ورودی شهر قرچک، جنب میدان شهید ستاری با پیشرفت حدود 50 درصد در حال ساخت است و فعلا از اعتبارات شهرداری قرچک برای این پروژه ها هزینه می شود.

این مسئول ادامه داد: طرح آبنما، تندیس شهید ستاری و جابجایی هواپیمای میدان شهید ستاری نیز در دستور کار شهرداری قرچک قرار گرفته است.

تأمین روشنایی جاده ری - قرچک تا چند روز آینده

وی بیان داشت: همچنین تأمین روشنایی و نصب تیر برقها از ری تا قرچک در دستور کار قرار گرفته و تا چند روز آینده عملیات آن آغاز خواهد شد.

قاسمپور اضافه کرد: بهسازی وضعیت رودخانه باقرآباد که مدتها به دلیل کسری بودجه راکد مانده بود، آغاز شد و با سرعت قابل توجهی ادامه دارد.

وی یادآور شد: وضعیت نامناسب رودخانه باقرآباد، سایش دیواره‌ها و رویش نیزار در کف این رودخانه، موجب انباشت زباله و لجن شده و موجبات نارضایتی شهروندان باقرآباد را پدید آورده بود که با اقدامات انجام شده، رضایتمندی شهروندان و ساکنان حاشیه رودخانه باقرآباد به دست آمد.

نصب ایستگاههای اتوبوس با هزینه یک میلیارد ریال

شهردار قرچک افزود: تعداد پنج عدد جایگاه ایستگاه اتوبوس در سطح شهر قرچک نصب شد و نصب 15 ایستگاه دیگر نیز در دستور کار است که برای این ایستگاههای جدید، هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال دربر داشته است.

وی گفت: هدف از نصب جایگاههای ایستگاه اتوبوس، خدمات رسانی به شهروندان، رفاه حال مسافران و زیباسازی محیط شهری است.

اقدامات شهرداری منطقه سه قرچک

این مسئول به عملکرد شهرداری ناحیه سه قرچک اشاره و ادامه داد: لکه ‌گیری آسفالت شهرک گلها و شهرک خانه کارگر، آسفالت کوچه کوثر یک واقع در خیابان 17 متری برق شهرک موتوری و کاشت چمن در بلوار 30 متری شهرک فرهنگیان از جمله اقدامت شهرداری ناحیه سه است.

وی عنوان کرد: همچنین کاشت چمن درلچکی انتهای خیابان 24 متری زیباشهر، دیوارکشی پارک شقایق (بانوان) و جدول کشی شهرک الغدیر از دیگر اقدامات شهرداری منطقه سه قرچک بوده است.

قاسم پور افزود: طرح جهادی نظافت، رفت و روب، شستشوی جداول و مخازن زباله از میدان کلانتری شهر قرچک تا کلانتری باقرآباد انجام و هر هفته در یکی از نقاط حوزه استحفاظی منطقه سه انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: کاشت گل و گیاه و چمن کاری بلوار معلم خیابان 24 متری زیباشهر نیز انجام شده است.

یک میلیارد و 300 میلیون ریال برای راه اندازی نخستین پله برقی در قرچک

شهردار قرچک افزود: راه ‌اندازی نخستین پله برقی شهرستان ورامین در شهر قرچک با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال در مدت سه ماه راه‌اندازی و به بهره ‌برداری رسیده است.

وی گفت: این پل بر روی خیابان اصلی مقابل خیابان محمدآباد یکی از نقاط شلوغ و پر ترافیک قرچک برای راحتی و آسایش شهروندان نصب شده است.

قاسمپور به تشکیل جلسه کمیسیون بند 20 اشاره کرد و اظهار داشت: واحد بند 20 ماده 55 شهرداری که وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را بر عهده دارد، از ابتدای سال جاری اقدام به برگزاری جلسات رسیدگی به شکایات شهروندان از کسبه و مزاحمتهای برخی از صنوف کرده و در 23 مورد اقدام به صدور رأی و پس از صدور رأی به واحد اجرای احکام ارجاع شد.

وی ادامه داد: این کمیسیون از نماینده شورای شهر نماینده شبکه بهداشت و مسئول واحد خدمات شهری شهرداری تشکیل شده است که در مواقع نیاز، جلسه تشکیل می دهند.

شهردار قرچک اظهار داشت: شهرداری قرچک در پی این است که رضایت شهروندان را جلب کند و هر چه سریعتر به مطالبات آنها پاسخ گوید؛ البته در این میان مسئولان نیز باید با تخصیص به موقع اعتبارات این شهرداری را در خدمت رسانی به مردم یاری دهند.