دو لرستانی به عنوان مربیان تیم ملی هندبال انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربیان تیم های ملی هندبال کشورمان در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.
در این راستا ایویتسا ریمانیچ به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان برگزیده شد و سکان هدایت تیمهای ملی جوانان و نوجوانان ایران به دو مربی لرستانی یعنی عزتالله رزمگر و محسن طاهری سپرده شد.
محسن طاهری که برای دومین سال به این سمت انتخاب میشود در این رابطه گفت: اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور برای اعزام به کشور قطر از تاریخ 20 آذر لغایت 22 آذرماه به مدت سه روز در استان اصفهان برگزار میشود.
وی افزود: بازیکنان انتخاب شده در دو مرحله به اردوی تیم ملی دعوت میشوند و از بین این افراد، نفرات برگزیده به مرحله بعدی اردو فراخوانده و به تورنمنت قطر اعزام میشوند.
نظر شما