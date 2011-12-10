دو لرستانی به عنوان مربیان تیم ملی هندبال انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربیان تیم های ملی هندبال کشورمان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.

در این راستا ایویتسا ریمانیچ به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان برگزیده شد و سکان هدایت تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان ایران به دو مربی لرستانی یعنی عزت‌الله رزمگر و محسن طاهری سپرده شد.

محسن طاهری که برای دومین سال به این سمت انتخاب می‌شود در این رابطه گفت: اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور برای اعزام به کشور قطر از تاریخ 20 آذر لغایت 22 آذرماه به مدت سه روز در استان اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: بازیکنان انتخاب شده در دو مرحله به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند و از بین این افراد، نفرات برگزیده به مرحله بعدی اردو فراخوانده و به تورنمنت قطر اعزام می‌شوند.