حرم حضرت محمد هلال بن علی(ع) پایگاهی برای معرفی اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد حسن اختری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی ( ع ) پایگاهی برای معرفی اسلام ، بیان احکام دین و ذکر خداوند متعال است .

وی با اشاره به جایگاه امامزادگان در بین مردم بیان کرد : مرقد مطهر این بزرگواران همواره به عنوان یادگارهای گرانقدر ائمه اطهار ( ع ) مورد تقدیس اقشار مختلف مردم است .

آیت الله اختری در ادامه تصریح کرد : مشاهده کرامات از این امامزادگان خود دلیلی بر جایگاه آنان است . مردم ایران اسلامی با عشق به اهل بیت ( ع ) و پیروی از آرمانهای قیام کربلا، به جهانیان ثابت کردند پیروان امام حسین ( ع ) بر آرمانهای خود ایستاده اند و هیچگاه در مقابل زورگویان مستکبر عقب نمی نشینند .

وی افزود : در این ایام در تمام نقاط جهان به خصوص ایران اسلامی دسته های مختلف مردم از هر طبقه و گروه مجالس عزا به پا می کنند و این نشانه عمق علاقه و عشق به آرمانها، ایده ها و فرهنگ اهل بیت ( ع ) در سراسر دنیاست .

وی تاکید کرد : منابر، نوحه ها و سخنرانی در خصوص اهل بیت ( ع ) علی الخصوص قیام تاریخی امام حسین ( ع ) باید به گونه ای باشد که با زگو کننده جایگاه و عظمت اهداف خاندان پیامبر ( ص ) و همچنین شهدای دشت کربلا باشد .

آیت الله اختری با ابراز خرسندی از گسترش روز افزون فرهنگ عاشورا در کشورهای مختلف جهان افزود : این عزاداریها نشانه گسترش فرهنگ تشیع در سراسر دنیا و معرف اسلام ناب محمدی ( ص ) است .

وی با اشاره به بیداری اسلامی مردم منطق خاورمیانه افزود : این حرکتها نشات گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران است که خود از قیام عاشورا نشات گرفته است .

وی تاکید کرد : دشمنان اسلام و اهل بیت ( ع ) می دانند که فرهنگ عاشورا در حال گسترش است و در حال حاضر مقابله جدی میان مکتب اسلام ناب محمدی ( ص ) و سایر مکاتب وجود دارد .

دبیر مجمع جهانی اهل بیت ( ع ) با اشاره به اینکه در حال حاضر با چالشی جدی مواجه شده ، اظهار داشت : حرکتهای مردمی در حال حاضر حتی در کشورهای غربی و استکباری جریان یافته است .