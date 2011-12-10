حرم حضرت محمد هلال بن علی(ع) پایگاهی برای معرفی اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد حسن اختری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) پایگاهی برای معرفی اسلام ، بیان احکام دین و ذکر خداوند متعال است.
وی با اشاره به جایگاه امامزادگان در بین مردم بیان کرد: مرقد مطهر این بزرگواران همواره به عنوان یادگارهای گرانقدر ائمه اطهار (ع) مورد تقدیس اقشار مختلف مردم است.
آیت الله اختری در ادامه تصریح کرد: مشاهده کرامات از این امامزادگان خود دلیلی بر جایگاه آنان است. مردم ایران اسلامی با عشق به اهل بیت(ع) و پیروی از آرمانهای قیام کربلا، به جهانیان ثابت کردند پیروان امام حسین(ع) بر آرمانهای خود ایستاده اند و هیچگاه در مقابل زورگویان مستکبر عقب نمی نشینند.
وی افزود: در این ایام در تمام نقاط جهان به خصوص ایران اسلامی دسته های مختلف مردم از هر طبقه و گروه مجالس عزا به پا می کنند و این نشانه عمق علاقه و عشق به آرمانها، ایده ها و فرهنگ اهل بیت(ع) در سراسر دنیاست.
وی تاکید کرد: منابر، نوحه ها و سخنرانی در خصوص اهل بیت(ع) علی الخصوص قیام تاریخی امام حسین(ع) باید به گونه ای باشد که بازگو کننده جایگاه و عظمت اهداف خاندان پیامبر (ص) و همچنین شهدای دشت کربلا باشد.
آیت الله اختری با ابراز خرسندی از گسترش روز افزون فرهنگ عاشورا در کشورهای مختلف جهان افزود: این عزاداریها نشانه گسترش فرهنگ تشیع در سراسر دنیا و معرف اسلام ناب محمدی(ص) است.
وی با اشاره به بیداری اسلامی مردم منطق خاورمیانه افزود: این حرکتها نشات گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران است که خود از قیام عاشورا نشات گرفته است.
وی تاکید کرد: دشمنان اسلام و اهل بیت(ع) می دانند که فرهنگ عاشورا در حال گسترش است و در حال حاضر مقابله جدی میان مکتب اسلام ناب محمدی(ص) و سایر مکاتب وجود دارد.
دبیر مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه در حال حاضر با چالشی جدی مواجه شده، اظهار داشت: حرکتهای مردمی در حال حاضر حتی در کشورهای غربی و استکباری جریان یافته است.
وی اضافه کرد: این حرکتها از نوع حرکتهای کشور های اسلامی است نه آنچه در غرب و کشورهای غربی رواج دارد.
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