نمایشگاه هوشمند سازی مدارس در خراسان شمالی برگزار می شود

محمد جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان برگزاری این نمایشگاه را 27 آذر ماه سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه به مدت سه روز و از ساعت 9 صبح تا 16 عصر در محل نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون 60 شرکت برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند و تا پایان روز چهار شنبه 23 آذر ماه حضور برخی شرکت ها قطعی اعلام می شود.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری، فرهنگ سازی و آشنا نمودن مدیران مدارس با راهکارهای هوشمند سازی عنوان کرد.

رئیس اداره فناوری و اطلاعات آموزش و پرورش خراسان شمالی افزود: مخاطبان این نمایشگاه، مدیران، معلمان، دانش آموزان و فرهنگیان استان هستند.

محمدی به برنامه های جانبی در نظر گرفته شده در طول برگزاری این نمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه کارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت ویژه معلمان برگزار می شود.

این مسئول هوشمند سازی مدارس را شامل پنج مرحله نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته برشمرد و گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام مدارس استان باید به مرحله هوشمند پیشرفته ارتقاء یابند.

وی اظهار داشت: هر سال 20 درصد از مدارس استان به اضافه تمام مدارس خاص و غیر انتفاعی و پیشرو استان باید به مرحله اول هوشمند سازی ورود پیدا کنند.

وی مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای ورود به مرحله اول هوشمند سازی مدارس برای استان خراسان شمالی را دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام کرد.

وی در خاتمه اظهار داشت: تاکنون 92 آموزشگاه استان با مدیریت 256 کلاس درس به مرحله اول هوشمند سازی ورود پیدا کرده اند.



