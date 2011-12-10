ارزآوری توریست درمانی سه برابر گردشگر معمولی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهنام پرهیزگار در همایش "اقتصاد سلامت؛ چالشها و چشم اندازها" که روز شنبه در محل کتابخانه ملی برگزار شد، افزود: پزشکان ما به عنوان جامعه ‌ای فرهیخته باید بدانند هر هزینه‌ای که انجام می‌دهیم از منابع مالی امر سلامت کم خواهد شد.

وی تصریح کرد: محدوده سلامت آن قدر وسیع است که ما در آن کم کار کرده‌ایم و باید تک تک مطالب را جمع‌آوری و در حوزه اقتصاد سلامت مشخص کنیم تا دبیرخانه‌ای ایجاد شود و هر موضوع اقتصادی در مقوله سلامت به پیشرفت منجر شود.

پرهیزگار با اشاره به سهم 10 درصدی وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن در حوزه سلامت، افزود: گسترش سلامت، پوشش بیمه، کمک به افراد بی‌بضاعت که نیاز درمانی دارند، استفاده از این بودجه برای بیماریهای صعب‌العلاج که ممکن است هزینه درمان بلای خانمانسوز برای خانواده‌ها بشود و همین‌طور برای اشتغال پزشکان در مراکز دولتی و عمومی و کاهش پرداخت از جیب مردم به زیر 30 درصد موثر باشد. لذا باید همکاران حوزه پزشکی در این مقوله‌ها وارد شوند تا راهکاری بیندیشیم.

وی ادامه داد: ما باید در مسائلی به کمک دولت بشتابیم و راهکارهایی را در نظر بگیریم تا آن را به دولت ارائه کنیم. مثلاً نمونه‌هایی که در کشورهای دیگر اجرا شده و موفق بوده مانند مشارکت بخش دولتی و خصوصی در امر اداره مراکز درمانی یا برای اینکه به منابع داخلی وابستگی نداشته باشیم و ارز وارد کشور کنیم گردشگری سلامت راهکار خوبی است.