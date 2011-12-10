بخشداران قدرت برکناری دهیاران را ندارند

حسین علی نائیجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانونگذار بخشداران را ناظر بر اعمال دهیاران قرارمی دهد، اما متاسفانه درعزل و نصب آنها قدرت تصمیم گیری ندارد.



وی با تاکید بر اینکه بخشداران ناظر بر عملکرد دهیاران هستند، ادامه داد: به عنوان نمونه برخی دهیاران بدون هماهنگی بخشداران نسبت به صدور پروانه و بدون در نظر گرفتن موارد قانونی اقدام می کنند.



بخشدار مرکزی آمل به بخش ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و ادامه داد: در یک روستا پنج شهرک وجود دارد که ساخت و سازدر آن غیر مجازاست ولی متاسفانه دارای برق بوده و کسی نیست که در این خصوص ورود پیدا کند.



نائیجی گفت: در دستگاه قضایی پرونده هایی وجود دارد که در حال خاک خوردن بوده و زمان رسیدگی بسیار طولانی است و اگر قرار است در بخش ساخت و سازهای غیر مجاز با جدیت برخورد شود، باید قاضی مستقل وجود داشته باشد و نیروی انتظامی با قدرت وارد میدان شود.