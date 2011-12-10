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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

شهرزاد:

دولت باید گزارش اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها را ارائه دهد

دولت باید گزارش اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها را ارائه دهد

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تأثیر آن بر بخش صنعت گفت: اگر اجرای این قانون به تقویت صنایع، افزایش بهره وری و رونق فضای کسب و کار منجر نشود، کشور با تناقضی روبه رو می شود و دولت باید گزارشی شفاف و جامع در این خصوص ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم شهرزاد صبح شنبه در آیین گشایش ششمین نمایشگاه صنعت، صنایع کارگاهی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان افزود: برگزاری قدرتمند نمایشگاه‌هایی چون نمایشگاه صنعت نشان می‌دهد که تولیدکنندگان کشور بر مشکلات و چالشهای موجود فائق آمده و با وجود تنشهای گوناگون به تولید و تلاش می‌پردازند.

تاسیس وزارت صنعت، معدن، تجارت بخشی از مشکلات وراردات و صادرات را حل می‌کند

وی با اشاره به اینکه دستاورد این نمایشگاه باید عیبیابی صنایع از سوی مسئولان و اتخاذ راه هایی برای حل آن باشد، اظهار داشت: چالش مهم صنعت کشور، مسئله واردات است که خوشبختانه با تأسیس وزارتخانه جدید( صنعت، معدن، تجارت) بخشی از این مشکل رفع شده و از این پس، مصرف کننده و تولیدکننده در یک وزارتخانه راهبری و حمایت می شوند.

شهرزاد اصلاح لایحه گمرک را از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص دانست و بیان داشت: این اقدامات به طور جد دنبال می شود اما هنوز کافی نیست.

نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از نقدینگی و مسائل بانکی به عنوان دیگر چالش مهم صنایع یاد و اعلام کرد: مجموعه شرایطی که بر بانکها و منابع درآمدی کشور حاکم است، با محدودیتهایی مواجه است و بر این اساس کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس، افزایش سرمایه بانکها و تزریق بخشی از درآمد ارزی کشور به بانکها را مصوب کرده که رفع مشکلات صنعت را نیز در پی خواهد داشت.

کد مطلب 1479638

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