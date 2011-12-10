ورزشکاران مازنی در رقابتهای جهانی آیواز افتخار آفرینی کردند

حمید علی صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمزه محمدی در رشته وزنه برداری مدال نقره، اعظم السادات رضایی در رشته تیراندازی و ماده تفنگ ایستاده مدال طلا و عالیه محمودی در رشته تیراندازی و ماده تپانچه بادی موفق به کسب مدال نقره شدند و نقش موثری در نایب قهرمانی ایران در این رقابتها داشتند.

وی افزود: ورزشکاران مستعدی در رشته ای مختلف ورزشی جانبازان و معلولان مازندران حضور دارند که در صورت فراهم شدن امکانات بیشتر توانایی افتخار آفرینی در رقابتهای معتبر جهانی و بین المللی را دارند.

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان مازندران افزود: اگر بتوانیم زمینه مدال آوری این ورزشکاران را با ایجاد زیر ساختهای لازم فراهم کنیم، شاهد حضور بیشتر قهرمانان جانباز و معلول مازندرانی در تیم های ملی رشته های مختلف ورزشی خواهیم بود.

رقابتهای جهانی آیواز هر دوسال یکبار ویژه ورزشکاران قطع عضو و ویلچری برگزار می‌ شود و رقابتهای این دور از دهم تا شانزدهم آذر ماه در کشور امارات برگزار شد.