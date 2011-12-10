برپایی مراسم ویژه دست ماه و نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم یک گروه هنری 40 نفره به سرپرستی امید معنوی به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی-مذهبی می پردازد که از جمله این برنامه ها اجرای نمایش عاشورایی در شش پرده است که در هر پرده یکی از وقایع روز عاشورا همچون به شهادت رسیدن حضرت ابوالفضل(ع)، امام حسین (ع)، به اسارت کشیدن یاران امام و ... نمایش داده می شود.

مراسم ویژه "دست ماه" از امشب 19 آذر ماه تا پایان ماه محرم از ساعت 19 تا 21 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.

هچنین برج میلاد تهران همزمان با برگزاری این مراسم، برنامه های مختلف جنبی را در نظر گرفته است که از جمله این برنامه ها نمایش اثر حجمی با عنوان "تو سرو می بینی و من جان جان سرو" اثر استاد رضا امیریاراحمدی با مضمون پایداری و عاشوراست که در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی به نمایش درآمده است.

رضا یاراحمدی خالق این اثر هنری در توضیح بیشتر اثر می گوید:سرو نماد کهنی ازاستقامت و پایداری تا مرز شهادت در ایران باستان و دوران اسلامی بوده است و همواره علاقه مند بودم که اثری حجمی با طرحی از سرو خلق کنم.

وی ادامه می دهد:این اثر شش سرو آویخته شده است، چرا که به شخصه معتقدم سرو ریشه زمینی نداشته و ریشه آسمانی دارد.

در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی، عکس های عاشورایی عکاسان مختلف که از گنجینه موزه امام علی(ع) است، برای بازدیدکنندگان و مخاطبان به نمایش گذاشته شده است.

برپایی ایستگاه پذیرایی و اجرای برنامه سوگواری بوشهری ها برای ابا عبدلله حسین (ع) با سنج و دمام و پخش کلیپ مناسبتی عاشورا و دفاع مقدس از دیگر بخش های نمایشگاه فرهنگ عاشورایی است.

سازمانها و ارگانهای مختلف می توانند برای هماهنگی به منظور حضور در این مراسم بزرگ مذهبی با روابط عمومی برج میلاد تهران تماس بگیرند.