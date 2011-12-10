قاچاق کالا ضربه ای جدی بر اقتصاد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال منکرسی، صبح شنبه در هفتمین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه بر گزارشد، گفت: پدیده قاچاق کالا ضربه جدی بر اقتصاد ملی به خصوص اقتصاد استان و منطقه غرب به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط مرزی و جغرافیایی استان کرمانشاه، مدیران و مسئولان ذیربط باید با در نظر گرفتن این شرایط حائز اهمیت، بسترهای لازم را برای استفاده از این موقعیت و در راستای اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان فراهم کنند.

منکرسی در پایان تاکید کرد: توجه جدی به کنترل زیرساخت های گمرکاتی استان امری ضروری و مهم برای کنترل و مهار قاچاق کالا است.

