56 طرح عمرانی - خدماتی در کوی ولیعصر همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی‌مطلق شامگاه جمعه در نشست بررسی مسائل و مشکلات کوی ولیعصر (عج) همدان که از مناطق توانمندسازی همدان است، افزود: در همدان پنج منطقه شامل کوی خضر، حصار، کوی ولیعصر، منوچهری و مزدقینه با مساحت 600 هکتار برای اجرای طرح توانمند سازی انتخاب شده اند.

وی افزود: در این پنج منطقه 35میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی - خدماتی هزینه شده است.

فرماندار همدان با تاکید بر توجه به مناطق حاشیه شهر و توانمندسازی این مناطق، گفت: آبرسانی، گازرسانی، آسفالت کوچه‌ها و معابر و‌برق رسانی از جمله خدمات ارائه شده در این مناطق است.

فرماندار همدان با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به همدان اظهار داشت: توجه ویژه به پنج منطقه توانمندسازی حاشیه شهر در سفر رهبر معظم انقلاب به همدان شکل گرفت که به عنوان نمونه و الگوی کشوری مطرح شده است.

وی با بیان اینکه در سفر چهارم هیئت دولت به استان همدان 50 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق حاشیه شهر همدان اختصاص یافت، گفت: این پنج منطقه در اولویت هستند.

228 میلیون تومان به رفع مشکل فاضلاب کوی ولیعصر و شهرک الوند همدان اختصاص یافت

قهرمانی مطلق با اشاره به مشکل فاضلاب کوی ولیعصر و شهرک الوند همدان، افزود: 228 میلیون تومان اعتبار برای رفع این مشکل اختصاص یافته که با اجرای شبکه فاضلاب این دو منطقه تا پایان سال جاری، مشکل برطرف خواهد شد .

فرماندار شهرستان همدان از آمادگی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به شرط داشتن کارت مهارت در رشته های فنی وحرفه ای خبر داد و اظهار داشت: در این راستا برای فراگیری مهارت و اخذ مدارک لازم آموزش رایگان مهارتهای تخصصی فنی وحرفه ای در مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه مردم باید فرصتها را غنیمت بدانند و از تسهیلات فراهم شده بهره مند شوند، گفت: توجه به این نکته که این فرصتها دائمی نیستند، ضروری است.

قهرمانی مطلق اضافه کرد: مدیران شهرستان باید قوانین موجود را به نفع مردم و به ویژه اقشار محروم تفسیر کنند تا از خدمات بیشتری بهره مند شوند.

وی با اشاره به برنامه های عصر کاری و شب فرهنگی استاندار همدان، افزود: سرکشی به پنج منطقه توانمند سازی شهر همدان نیز در این برنامه مد نظر قرار گرفته و جلسه های عصر کاری وشب فرهنگی در این مناطق برگزار خواهد شد.

فرماندار همدان از ابلاغ بودجه سال 91 شهرستان همدان در کمیته برنامه ریزی در دو ماه آینده خبر داد و افزود: با ابلاغ این بودجه برخی از قول‌های داده شده برای سال 91 اجرایی می‌شود.

30 کیلومتر شبکه آبرسانی در دیزج راه اندازی شده است

رئیس آبفای شهرستان همدان نیز از توزیع حدود 30 کیلومتر شبکه آب در دیزج از سال 85 تا 89 خبر داد و گفت: ایجاد این شبکه توزیع هزینه ‌ای افزون بر چهار میلیارد و 200 میلیون تومان را در بر داشته است.

حسین آذرتکین عنوان کرد: در منطقه دیزج 9 هزار و 600 متر برای فاضلاب و در بخش آب 10 هزار و 112 متر شبکه توزیع شده و دو میلیارد و 600 میلیون تومان برای این امر هزینه شد.

وی از طرح اتصال فاضلاب شهرک الوند به کولکتور اصلی شبکه فاضلاب خبر داد و اظهار داشت: توزیع آب برای مناطق نیازمند با مجوز فرمانداری صورت خواهد گرفت.