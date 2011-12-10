رضا فتوحی در گفتگو با مهر با اعلام خبر انعقاد توافق نامه همکاری بین سازمان حفظ نباتات با سازمان های میوه و تره بار و نظام مهندسی، اظهار داشت: با انعقاد قرارداد همکاری، تولید محصول از مزرعه تا سفره کنترل می شود.

وی با اشاره به کنترل و نظارت سازمان گیاه پزشکی، بیان کرد: این اقدام در راستای مصرف بهینه سم و استفاده از روش‌های غیر شیمیایی با محوریت بیولوژیک انجام می‌شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات در زمینه تولیدات گلخانه ای نیز اظهار داشت: محصولات گلخانه‌ها نیز باید مدیریت و از روش مدیریت تلفیقی IPM استفاده شود.

فتوحی اعلام کرد: شورای سیاست‌گذاری با مسئولیت سازمان حفظ نباتات در زمینه استاندارد سازی محصولات کشاورزی این تصمیمات را اتخاذ کرده است.

وی افزود: بر اساس بند دال ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه ، 25 درصد از سطح زیر کشت محصولات باغی باید به IPM روش مدیریت شود.

این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات با اشاره به فعالیت 950 کلینیک گیاه پزشکی، اظهار داشت: 4500 نفر در این کلینیک‌ها فعالیت می کنند. بر اساس برنامه 5 توسعه و در صورت اثرگذاری باید تعداد کلینیک‌های گیاه پزشکی افزایش یافته و به 7 هزار برسد.