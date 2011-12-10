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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

پژواک صدا/

"الفبای نمایش" تا "قدم زدن با کلمات"

"الفبای نمایش" تا "قدم زدن با کلمات"

پخش برنامه "الفبای نمایش" از رادیو نمایش، برنامه‌های "پژواک شهر"، "قدم زدن با کلمات از رادیو گفتگو از تازه‌ترین اخبار رادیو محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "الفبای نمایش" به منظور بالا بردن سطح آگاهی بیشتر شنوندگان رادیو از واژگان نمایشی در چهار عرصه تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما تهیه شده است.

معصومه نورزاد سردبیر " الفبای نمایش" با بیان این مطلب افزود: این برنامه با هدف آموزش اصطلاحات ادبیات نمایشی و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین با ریشه کلماتی است که درا ین عرصه شنیده اند اما تعریف واضحی از آن در ذهن ندارند.

وی افزود: در تولید این برنامه از منابع متنوعی استفاده شده و در بسیاری از موارد سعی بر آن بوده است که ترجمه‌ای ساده و روان از مفاهیم ارائه شود.

"الفبای نمایش" به تهیه‌کنندگی داریوش شهبازی و نویسندگی و سردبیری معصومه نورزاد و گویندگی محسن بهرامی هر روز از رادیو نمایش پخش می‌شود.

- برنامه "پژواک شهر" 20 آذر ماه از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود. این برنامه فردا به بررسی یکی از مشکلات شهری می‌پردازد.

- برنامه "قدم زدن با کلمات" امروز 19 آذر ماه ساعت 23 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این برنامه به موضوع طب تغذیه اختصاص دارد.

- حجت‌الاسلام محمدحسین مبینی، سرپرست روابط عمومی رادیو معارف از پخش زنده برنامه‌های همایش صدمین سالروز وفات آخوندخراسانی (ره) از رادیو معارف خبر داد.

- احمد عارفخانی مدیر گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو از بخش مستندی با محوریت زندگانی شهید آیت الله دستغیب خبر داد و گفت: به مناسبت سی‌امین سال شهادت آیت الله دستغیب امام جمعه شیراز برنامه‌ مجله روز به بررسی زندگی، مبارزات و نحوه شهادت این شهید والا مقام اختصاص دارد.

- معصومه خیاطون سردبیر برنامه رادیویی مشاعره گفت: برنامه رادیویی "مشاعره" از علاقمندان برای حضور در مسابقه دعوت می‌کند. این برنامه روزهای جمعه ساعت 20 تا 20:30 از رادیو تهران پخش می‌شود.
کد مطلب 1479645

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