"الفبای نمایش" تا "قدم زدن با کلمات"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "الفبای نمایش" به منظور بالا بردن سطح آگاهی بیشتر شنوندگان رادیو از واژگان نمایشی در چهار عرصه تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما تهیه شده است.
معصومه نورزاد سردبیر " الفبای نمایش" با بیان این مطلب افزود: این برنامه با هدف آموزش اصطلاحات ادبیات نمایشی و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین با ریشه کلماتی است که درا ین عرصه شنیده اند اما تعریف واضحی از آن در ذهن ندارند.
وی افزود: در تولید این برنامه از منابع متنوعی استفاده شده و در بسیاری از موارد سعی بر آن بوده است که ترجمهای ساده و روان از مفاهیم ارائه شود.
"الفبای نمایش" به تهیهکنندگی داریوش شهبازی و نویسندگی و سردبیری معصومه نورزاد و گویندگی محسن بهرامی هر روز از رادیو نمایش پخش میشود.
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