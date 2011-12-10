پساب دلیل بوی نامطبوع فاضلاب محلات خور گورسوزان بندرعباس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به انتقاد برخی شهروندان از ورود پساب به خور گورسوزان و بوی نامطبوع فاضلاب محلات اطراف این خور، عنوان کرد: بوی نامطبوع فاضلاب این محلات را ناشی از پساب ورودی حاصل از تصفیه خانه به این خور نمی دانم.

خادمی افزود: نه تنها پساب ورودی به خور گورسوزان از کیفیت مطلوبی برخوردار است بلکه با ورود پساب ضمن شستشوی خور از ایجاد مشکلات زیست محیطی بیشتر نیز جلوگیری می شود.

وی مسئولیت انتقال و استفاده از این پساب به عنوان یک سرمایه ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت و فضای سبز شهری را از وظایف شرکت آب منطقه ای هرمزگان اعلام کرد.

خادمی دلیل عدم اجرای طرح فاضلاب در محلاتی نظیر چاهستانیها، دو هزار، آیت اله غفاری، قسمتی از دو راهی ایسین، شهناز و دیگر محلات اطراف این خور را بافت فرسوده و مشکلات فنی اجرایی در این محلات دانست و گفت: برای امکان اجرای طرح فاضلاب در این مناطق نیازمند اقدامات لازم از سوی مسکن و شهرسازی برای احیای بافتهای فرسوده و شهرداری در راستای اصلاح معابر هستیم.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با تاکید بر ضرورت اصلاح بافت شهری این محلات افزود: در این رابطه طی مذاکراتی با وزارت مسکن و راه، معاونت عمرانی استانداری و مسکن و شهرسازی استان، اصلاح بافت شهری این محلات در اولویت قرار گرفته که با انجام آن و امکان اجرای شبکه فاضلاب در این محلات دیگر مشکل عمده ای در اجرای پروژه فاضلاب بندرعباس نخواهیم داشت.