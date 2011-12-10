جشنواره فیلمهای خارجی در سینما پرسیای شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر سینما پرسیا دراین رابطه کفت: جشنواره فیلمهای منتخب خارجی در راستای گسترش فعالیتهای فرهنگی در عرصه سینما با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اکران هفت فیلم در هفته جاری دنبال می شود.

فرزاد تیموری با اشاره به اینکه اکران فیلمهای خارجی با رونق تولید فیلمهای ایرانی به دست فراموشی سپرده شده، بیان کرد: تماشاگران امروز سینما عادت کرده اند که فیلم را با صدای فارسی ببینند به همین دلیل فیلمهای ایرانی و یا دوبله همواره مخاطب بیشری داشته در صورتیکه در اغلب کشورهای صاحب سینما به این شکل نیست ضمن اینکه اکران فیلم با صدای دالبی و زیرنویس مخاطب را بیشتر در فضای فیلم قرار داده و موجب تقویت زبان انگلیسی افراد می شود.

وی افزود: در سینما پرسیا سعی بر تشویق مردم برای دیدن فیلم در سالنهای سینماست و اینکه گروهی ادعا می کنند سالها به سینما نیامده اند در نوع خود فاجعه ای محسوب می شوند.

مدیر سینما پرسیا این سینما را با وحود عدم درآمد کافی در ارائه خدمات فرهنگی پیشرو دانست و اضافه کرد: حتی برای جذب مخاطب در روزهای پنجشنبه و جمعه به قید قرعه به تماشاچیان جوایز ارزنده ای اعطا شده اما به هر صورت توان بخش خصوصی محدود است و باید ارگانهای مرتب ما را در محقق کردن این اهداف یاری کنند.

جشنواره فیلمهای منتخب خارجی با اکران فیلمهای دار و دسته های نیویورکی، شهر ساحلی، دشت باز، بیل را بکش، رود سرخ و کاپیتان اسکای و دنیای فردا از یکشنبه به صورت روزانه با نمایش یک فیلم دنبال می شود.