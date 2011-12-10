به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد توضیحاتی مبنی بر "دغدغههای فولادی تولیدکنندگان" را به خبرگزاری مهر ارسال کرد:
1- موضوع ریفاینانس جزو اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته ناگفته نماند همانطور که در خبرها به نقل از نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آمده، مقرر شده است تا خطوط ریفاینانس دوباره به تولیدکنندگان فولاد پرداخت شود که این امر در نامهای به مدیرکل بانک مرکزی ارجاع داده شده است تا در نتیجه به بانکها ابلاغ شود. به این ترتیب سقف پرداخت ریفاینانس برای واردات مواد اولیه ورق و شمش فولادی از این منابع استفاده کنند.
2- تدوین بستههای حمایتی برای تولیدکنندگان فولاد از جمله تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
3- حاکم شدن شفافیت بر فروش محصولات فولادی در بورس، موضوع دیگری بود که در این نشست خبری مطرح شده است که این موضوع باید از طریق سازمان بورس کالا صورت گیرد.
4- جلوگیری از صادرات قراضه آهن، اقدامی میمون و مبارک است که ایمیدرو نیز از اجرای آن حمایت میکند، چراکه این اقدام موجب گرفتن کارخانههای فولادی داخل میشود و در نتیجه این کالای داخلی از ارزش افزوده برخوردار میشود. با این حال تدوین سیاستهای جلوگیری از صادرات قراضه از عهده این سازمان خارج است.
5- اختصاص جایزه وارداتی به مواد اولیه از وظایف حوزه بازرگانی این وزارتخانه است.
6- ممنوعیت ال سی داخلی به عنوان یکی از مشکلات صنعت فولاد مطرح شده است که در هیئت دولت و بانک مرکزی تصمیم گیری میشود و از حوزه فعالیت ایمیدرو خارج است.
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