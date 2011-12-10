بهزیستی خراسان شمالی به 125 معلول ضایعه نخاعی خدمات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خلیل زاده، اظهار داشت: از 13هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان 125نفر معلول ضایعه نخاعی هستند که از این تعداد 32 معلول ضایعه نخاعی گردنی هستند.

وی با اشاره به پرداخت مستمری ماهانه به این تعداد ازمعلولان افزود: به معلولین ضایعه نخاعی گردنی علاوه بر مستمری حق پرستاری ماهانه 450هزار ریال نیز پرداخت می شود.

خلیل زاده افزود: علاوه بر پرداخت مستمری خدمات دیگری نیز به معلولین ازجمله تحویل ویلچر، تشک مواج، وسایل پانسمان، عصا، پوشک، کمک هزینه درمان و بیمه مکمل ارائه می شود.

در حال حاضر 13 هزار و 741 معلول تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی هستند.