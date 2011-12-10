  1. استانها
  2. قم
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

ذاکری عنوان کرد:

آخوند خراسانی سرآمد علمای نجف بود

آخوند خراسانی سرآمد علمای نجف بود

قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به نقش روحانیت به طور عام و مراجع و علمای طراز اول به طور خاص، در رهبری و پیروزی انقلاب مشروطه، تصریح کرد: یکی از علمای صاحب نقش و نفوذ آخوند خراسانی است که باید گفت سرآمد علمای نجف بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ذاکری اظهار داشت: علما به عنوان وارثان انبیاء، مرزداران عقیده و باورهای دینی، همواره در تلاش بوده اند تا دین و باورهای دینی و اعتقادی را از هر گونه هجوم، بدعت و خرافه نگهداری کنند.
وی افزود: این در حالی است که علما علاوه بر صیانت از دفاع از باورها، در پاسداری از مرزهای جغرافیایی، ارزش های مردمی و استقلال کشور نیز نقش بی بدیلی را ایفا کرده اند.

ذاکری ادامه داد: علما با استفاده از مکانیزم های خاص فقه شیعی؛ نظیر صدور فتوا، احکام جهادی و ...، در برخورد با تهاجم دشمن، به مثابه سدی استوار ایستادند و مانع پیشروی آنان شدند.

وی یادآور شد: نحوه عملکرد علما در برابر حوادث موجود، به حسب شرایط و مقتضیات زمان، متفاوت بود و طیف وسیعی از عملکرد را، از صدور فتوا تا رهبری جنبش ها و نهضت، در بر می گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: در این رابطه می توان به حوادث مهمی همچون انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب شکوهمند اسلامی، جنگ تحمیلی و مواردی از این دست اشاره کرد.

انقلاب مشروطه کارنامه روشنی را از عملکرد علما به نمایش می گذارد

وی یادآور شد: انقلاب مشروطه، به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، کارنامه روشنی را از عمکرد علماء، روحانیت و مراجع عظام تقلید در پیشبرد و تحقق آن به نمایش می گذارد و به اعتراف دوست و دشمن، روحانیت به طور عام و مراجع و علمای طراز اول به طور خاص، نقش عمده ای در رهبری و پیروزی این انقلاب و به زانو درآوردن استبداد به عهده داشتند.

ذاکری تصریح کرد: یکی از علمای صاحب نقش و نفوذ آخوند خراسانی است که باید گفت سرآمد علمای نجف بود.

وی افزود: هر چند که علمای نجف در رهبری انقلاب مشروطه و  هدایت جریان های مذهبی نقش بی بدیلی داشتند و پیروزی این انقلاب، مرهون حضور جمعی آنان در حمایت از نهضت بوده است، لکن اسناد، داده ها و واقعیت تاریخی نشان می دهد که آخوند، در حمایت و رهبری مشروطه پس از آغاز استبداد صغیر، نقش بنیادی داشته است و رهبری اصلی حرکت را بر ضد محمد علی شاه به عهده داشته است.

این دانش آموخته حوزه علمیه قم اظهار داشت: به طور کلی نقش آخوند خراسانی را می توان در این برهه خاص تاریخی، در پنج مقطع از آغاز تا تشکیل مجلس اول، در مجلس اول و تصویب قانون اساسی، دوران استبداد صغیر، فتح تهران و آغاز مشروطه دوم و اشغال ایران توسط روسیه مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: از دوره سوم به بعد، علمای نجف به ویژه آخوند خراسانی، رهبری نهضت را به عهده داشت و وی به همراه دیگر علما، به مبارزه با استبداد داخلی یعنی محمدعلی شاه پرداخت و با کمک نیروهای داخلی، آن را به زانو درآورد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: صدور حکم جهاد، تحریم دادن مالیات به دولت، تعیین انجمن تبریز به جای مجلس، تبیین اصول مشروطه، صدور فرمان اخراج تقی زاده از مجلس دوم و ممنوعیت دخالت وی در امور حکومتی از جمله کارهای آخوند خراسانی در مبارزه با استبداد و استعمار و همچنین اقدام در جهت تحقق انقلاب مشروطه است.

وی یادآور شد: به علاوه مخالفت با دخالت دولت روسیه در ایران و تحریم کالاهای روسیه، مخالفت با دخالت انگلیس در ایران، دعوت مسلمانان به اتحاد اسلامی و سفر به ایران به قصد نجات ایران از اشغال بیگانگان از جمله دیگر اقدامات موثر مرحوم آخوند خراسانی در این مسیر است.
 

کد مطلب 1479653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها