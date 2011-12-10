آخوند خراسانی سرآمد علمای نجف بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ذاکری اظهار داشت: علما به عنوان وارثان انبیاء، مرزداران عقیده و باورهای دینی، همواره در تلاش بوده اند تا دین و باورهای دینی و اعتقادی را از هر گونه هجوم، بدعت و خرافه نگهداری کنند.

وی افزود: این در حالی است که علما علاوه بر صیانت از دفاع از باورها، در پاسداری از مرزهای جغرافیایی، ارزش های مردمی و استقلال کشور نیز نقش بی بدیلی را ایفا کرده اند.



ذاکری ادامه داد: علما با استفاده از مکانیزم های خاص فقه شیعی؛ نظیر صدور فتوا، احکام جهادی و ...، در برخورد با تهاجم دشمن، به مثابه سدی استوار ایستادند و مانع پیشروی آنان شدند.



وی یادآور شد: نحوه عملکرد علما در برابر حوادث موجود، به حسب شرایط و مقتضیات زمان، متفاوت بود و طیف وسیعی از عملکرد را، از صدور فتوا تا رهبری جنبش ها و نهضت، در بر می گرفت.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: در این رابطه می توان به حوادث مهمی همچون انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب شکوهمند اسلامی، جنگ تحمیلی و مواردی از این دست اشاره کرد.



انقلاب مشروطه کارنامه روشنی را از عملکرد علما به نمایش می گذارد



وی یادآور شد: انقلاب مشروطه، به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، کارنامه روشنی را از عمکرد علماء، روحانیت و مراجع عظام تقلید در پیشبرد و تحقق آن به نمایش می گذارد و به اعتراف دوست و دشمن، روحانیت به طور عام و مراجع و علمای طراز اول به طور خاص، نقش عمده ای در رهبری و پیروزی این انقلاب و به زانو درآوردن استبداد به عهده داشتند.



ذاکری تصریح کرد: یکی از علمای صاحب نقش و نفوذ آخوند خراسانی است که باید گفت سرآمد علمای نجف بود.



وی افزود: هر چند که علمای نجف در رهبری انقلاب مشروطه و هدایت جریان های مذهبی نقش بی بدیلی داشتند و پیروزی این انقلاب، مرهون حضور جمعی آنان در حمایت از نهضت بوده است، لکن اسناد، داده ها و واقعیت تاریخی نشان می دهد که آخوند، در حمایت و رهبری مشروطه پس از آغاز استبداد صغیر، نقش بنیادی داشته است و رهبری اصلی حرکت را بر ضد محمد علی شاه به عهده داشته است.



این دانش آموخته حوزه علمیه قم اظهار داشت: به طور کلی نقش آخوند خراسانی را می توان در این برهه خاص تاریخی، در پنج مقطع از آغاز تا تشکیل مجلس اول، در مجلس اول و تصویب قانون اساسی، دوران استبداد صغیر، فتح تهران و آغاز مشروطه دوم و اشغال ایران توسط روسیه مورد بررسی قرار داد.



وی افزود: از دوره سوم به بعد، علمای نجف به ویژه آخوند خراسانی، رهبری نهضت را به عهده داشت و وی به همراه دیگر علما، به مبارزه با استبداد داخلی یعنی محمدعلی شاه پرداخت و با کمک نیروهای داخلی، آن را به زانو درآورد.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: صدور حکم جهاد، تحریم دادن مالیات به دولت، تعیین انجمن تبریز به جای مجلس، تبیین اصول مشروطه، صدور فرمان اخراج تقی زاده از مجلس دوم و ممنوعیت دخالت وی در امور حکومتی از جمله کارهای آخوند خراسانی در مبارزه با استبداد و استعمار و همچنین اقدام در جهت تحقق انقلاب مشروطه است.



وی یادآور شد: به علاوه مخالفت با دخالت دولت روسیه در ایران و تحریم کالاهای روسیه، مخالفت با دخالت انگلیس در ایران، دعوت مسلمانان به اتحاد اسلامی و سفر به ایران به قصد نجات ایران از اشغال بیگانگان از جمله دیگر اقدامات موثر مرحوم آخوند خراسانی در این مسیر است.

