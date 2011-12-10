اسطوره سازی مهمترین آسیب عزاداری نهضت عاشورا است

به گزارش خبرنگر مهر، اطلس وهاب زاده پیش از ظهر شنبه در همایش بررسی آسیبهای عزاداری و پیامهای عاشورا درپارس آباد اظهار داشت: همان طوریکه شهید مطهری اولین کسی است که این عامل را به عنوان یکی از عوامل تحریف برشمرده بود.

وی یکی دیگر از عوامل بنیادین وقوع تحریف لفظی و معنوی و ورود آسیبهای متعدد به ساحت فرهنگ عاشورا و عزاداری سیدالشهدا را عدم تبیین و تشریح آموزه های باب عاشورایی و اهداف و فلسفه نهضت عاشورا در میان مردم برشمرد.

استاد گفتمان دینی تبلیغات اسلامی استان افزود: جدی ترین و اصلی ترین عامل ورود آسیبهای متعدد در بنیاد و بنیان فرهنگ عاشورا، اکتفا کردن به برخورد عاطفی صرف و دوری گزیدن از برخورد عقلانی با مقوله قیام و عزاداری است.

به گفته وی این مسئله موجب بروز تحریف وسیع لفظی و معنوی است و اندیشه اصیل عاشورایی و حسینی را به پژمردگی می کشاند.

وی عاشورا را مکتب انسان ساز معرفی کرد و یادآور شد: امام حسین (ع) معلم بزرگ بشریت بوده وعاشورا یک حادثه نیست، بلکه یک مکتب است.

وهاب زاده اضافه کرد: مکتبی که درس ایمان، شهامت و شهادت، عدالت و آزادی خواهی، همت و غیرت، جهاد و قیام، صبر و استقامت، امامت و ولایت و ایثار و شهادت را به تمامی بشر و آنهایی که می خواهند انسان باشند و انسان زندگی کنند، عرضه می دارد.

وی با بیان اینکه امامان شیعه در شرایط مختلف اجتماعی طبق تکلیف عمل می کردند، ابراز داشت: در این راه هیچ چیزی نمی توانست آنها را از آن منع کند، چنانچه حادثه عاشورا نیز یکی از جلوه های بارز عمل به وظیفه بود و این را امام حسین (ع) و خاندان و اصحاب او در کردار و گفتار به اثبات رساندند.