تجاوز هواپیمای امریکایی به آسمان ایران گامی خطرناک و تحریک آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه در مراسم روز دانشجو که در سالن مرکزی دانشگاه مازندران برگزار شد با اشاره به تجاوز هواپیمای جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا در عمق 250 کیلومتری خاک ایران گفت: این اقدام نقض آشکار روح منشور ملل متحد در خصوص روابط مسالمت آمیز کشورها و قوانین ذیربط بین المللی تلقی می گردد. بی تردید مسئولیت عواقب چنین اقدام خطرناک و تحریک آمیزی به عهده دولت آمریکا است.

وی با اشاره به سوابق امر در گذشته که موارد اعتراض کتبی جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات هوایی و دریایی آمریکا را در پی داشته است با اشاره به عمق حضور این هواپیما در 250 کیلومتری خاک کشورمان، این امر را نشان دهنده تعمدی بودن رفتار غیر مسئولانه دولت آمریکا در انجام اقدامات تحریک آمیز قلمداد کرد.

وی گفت: جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد باید واکنش قاطع و روشنی نسبت به این رفتار آمریکا و این گام مخاطره آمیز بردارد ما از همه کشورها و به ویژه کشورهای دوست انتظار داریم با مواضع روشن خود مانع از اقدامات تحریک آمیز آمریکایی ها گردند تا بیش از این اینگونه اقدامات منجر به تضعیف آشکار صلح و امنیت بین المللی نشود.

معاون وزیر خارجه گفت: البته اقدام ارزشمند دلیرمردان نظامی ما در رهگیری و فرونشاندن این هواپیمای متجاوز آمریکایی ها حکایت از عمق دانش نرم افزاری و پیشرفت های فرزندان این مرز و بوم در تکنولوژی الکترونیکی و سایبری دارد.

قشقاوی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تشریح ابعاد مختلف پیشرفت های علمی جمهوری اسلامی ایران خطاب به اساتید و دانشجویان حاضر در این جلسه گفت: امروزه گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در توسعه علمی و فناوری ایران متجلی می شود. هر گام علمی که به جلو بر می داریم در حقیقت به افزایش مولفه های قدرت ملی در دانش نرم افزاری کمک می کنیم.

شایان ذکر است قبل از سخنرانی قشقاوی، احمدپور رئیس دانشگاه مازندران ضمن تجلیل از شهدای شانزده آذر، گزارشی از توسعه علمی دانشگاه مازندران به اساتید و دانشجویان حاضر، ارائه کرد.