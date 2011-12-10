تحقق 83 درصدی فرآیند ادغام در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانلو افزود: استان زنجان با پیشرفت 83 درصدی در اجرای عملیات ادغام، رتبه هشتم کشوری را در بین سازمانهای سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به روند مطلوب ادغام سازمان صنایع و معادن و سازمان بازرگانی در استان ادامه داد: با تعیین سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان در نیمه شهریورماه سال جاری فرآیند ادغام در استان زنجان آغاز شد.

سخنگوی سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان پیگیری روند ادغام در استانها را در 41 عنوان فعالیت اعلام کرد و افزود: از این تعداد 28 عنوان به صورت کامل و 13 عنوان نیز در دست اقدام است.

قربانلو طراحی و آماده سازی میز خدمت یکپارچه انتصاب کلیه معاونین و مسئولین، تشکیل بانک اطلاعاتی اموال و دارایی ها، نصب تابلوهای اصلی ساختمانها، راه اندازی سایت اطلاع رسانی جدید سازمان و برگزاری جلسات کمیته ادغام و شورای هم خانواده از جمله عناوین فعالیتی سازمان اعلام کرد.

وی در خصوص عدم انجام برخی فعالیتها در فرآیند ادغام گفت: تجمیع حسابهای بانکی و موافقتنامه ها و برگ سخنگوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت برگزاری جلسه مشترک با مجمع نمایندگان استان در دست اقدام است.

سخنگوی سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان تاکید کرد: اقدامات لازم جهت حصول نتیجه نهایی فرآیندهای ادغام تدوام خواهد داشت.