به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای گیتی‌پسند و فیروزصفه که هر یک در جایگاه متفاوتی از جدول رده‌بندی قرار دارند، هر کدام در مسابقه فردا با هدف خاصی به میدان می‌روند، گیتی‌پسند برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول و فیروزصفه برای رسیدن به جمع تیم‌های مدعی. این دیدار که در نیم‌فصل نخست با نتیجه 8 بر 2 به سود فولاد ماهان به پایان رسید، بدون شک با توجه به تغییرات فیروزصفه با جذابیت بیشتری برگزار خواهد شد.

کهکشانی‌ها در مصاف با تیم بومی اصفهان

گیتی‌پسند که در فصل جاری با حضور بازیکنان ملی پوش زیاد،‌ کهکشانیهای لیگ برتر لقب گرفته، در مسابقات لیگ با درخشش خاصی شرکت می‌کند و در حال حاضر وضعیت مطلوبی برای این بازی دارد.

این تیم اصفهانی در نیم‌فصل نخست عنوان قهرمانی را کسب کرده و و با توجه به شرایط مناسب بازیکنان این تیم، برای کسب هر سه امتیاز دیدار به میدان می‌آید زیرا فاصله امتیازی گیتی‌پسند با تیم منصوری در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر به گونه‌ایست که با هرگونه لغزش گیتی‌پسند، منصوری صدر جدول را ازآن خود خواهد کرد.

نگرانی علی افضل از مصدومان و محرومان گیتی‌پسند

شاگردان علی افضل که این روزها شرایط خوبی دارند، با اضافه شدن مصطفی نظری، از انگیزه زیادی برخوردار هستند و بدون شک روی ۳ امتیاز شهرآورد اصفهان حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند . البته از این تیم اصفهانی خبر می‌رسد که بسیاری از بازیکنان ترکیب اصلی این تیم برای شهرآورد اصفهان غایب هستند و همین مسئله کار گیتی‌پسند را دشوار خواهد کرد.

به هر حال گیتی‌پسند که فصل گذشته از نرسیدن به جام قهرمانی خاطره خوبی نداشت، امسال نمی‌خواهد اشتباهات پارسال خود را تکرار کند و می‌خواهد در 13 هفته باقیمانده از لیگ برتر، قهرمانی خود در مسابقات لیگ ایران را قطعی کند و همچنان صدرنشین لیگ برتر بماند.

رونمایی از فیروزصفه خوراکچی در شهرآورد اصفهان

فیروزصفه نیز که چند روزی می‌شود با خوراکچی کار خود را آغاز کرده، با رفتن احمد باغبانباشی و انتخاب خوراکچی، حساب ویژه‌ای روز امتیاز این مسابقه کرده و مسئولان تیم اصفهانی که از نتایج نیم‌فصل نخست این تیم راضی نیستند، می‌خواهند با حضور خوراکچی تحول ویژه‌ای در این تیم ببینند .

محمود خوراکچی هفته گذشته پس از اینکه شایعات بسیاری در مورد حضور او در اصفهان شنیده می‌شد، بالاخره با فیروزصفه قرارداد امضا کرد تا در 13 مسابقه آینده فیروزصفه بر روی نیمکت این تیم اصفهانی بنشیند، خوراکچی خوب می‌داند که با توجه به حضور بازیکنان اصفهانی در تیم فیروزصفه، مردم اصفهان حساب ویژه‌ای روی این تیم باز می‌کنند بنابراین نمی‌خواهد در اولین دیدارش ضعیف ظاهر شود.

اولین بازی و اهمیت آن در ادامه فصل

با توجه به اینکه این مسابقه نخستین تجربه سرمربیگری خوراکچی با تیم فیروزصفه به شمار می‌رود، او باید در این مسابقه با درخشش ظاهر شود و مسئولان فیروزصفه نیز که این روزها در تیم اصفهانی خیلی هزینه می‌کنند، اهمیت بسیاری برای شهرآورد اصفهان قائلند بنابراین بازی روز یکشنبه از حساسیت ویژه‌ای برای خوراکچی برخوردار است و بدون شک این مسابقه در جایگاه او طی ادامه فصل تاثیرگذار خواهد بود .

دیدار رفت دو تیم با نتیجه هشت بر دو به پایان رسید و شاگردان خوراکچی با توجه به خاطره شکست دیدار رفت، در صدد کسب برتری در دیدار برگشت خواهند بود .

نگاهی به دیدار ماهان و راه ساری

از سوی دیگر دیدار تیمهای فوتسال فولاد ماهان و راه ساری که از ساعت ۱۶ روز شنبه در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار می‌شود، یکی از حساس‌ترین دیدارهای تیم ماهان به شمار می‌رود زیرا تیم اصفهانی با توجه به باخت هفته گذشته خود مقابل منصوری قرچک اصلا دوست ندارد بار دیگر آن هم در خانه متحمل شکست شود .

شاگردان حسین افضلی که این روزها با شش امتیاز اختلاف از تیم همشهری و مدعی خود عقب هستند، نمی‌خواهند در این دیدار خانگی امتیاز از دست دهند بنابراین با آمادگی کامل به مصاف راه ساری می‌روند؛ راه ساری نیز که در نیم فصل نخست لیگ نتوانسته خود را نشان دهد، از ۱۳ بازی تنها ۱۰ امتیاز کسب کرده و از هم‌اکنون یکی از گزینه‌های سقوط به شمار می‌رود بنابراین نمی‌خواهد در دیدار با فولاد ماهان از پیش بازنده باشد .

یک بازی تاثیرگذار در جدول رده‌بندی

فولاد ماهان در بازی دور رفت این مسابقه با نتیجه چهار بر سه مقابل راه ساری به پیروزی رسید اما باید دید رقابت حساس تیم‌های ماهان و راه‌ساری در نیم فصل دوم به سود کدام یک از این دو تیم به پایان می‌رسد .