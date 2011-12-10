تبلیغات سوء اینترنتی و ماهواره ای رایجترین شیوه کنونی کلاهبرداری است

علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رواج تبلیغات و مسابقات اینترنتی و ماهواره ای به هموطنان در مورد صحت و سقم این آگهی ها و تبلیغات هشدار داد و گفت: مردم باید قبل از اقدام به خرید و یا شرکت در مسابقات اینترنتی و ماهوارهای، از صحت و سقم آنها آگاهی کامل یافته و تنها با اعتماد بر آگهی و تبلیغات اقدام به پرداخت وجه به شماره های اعلام شده نکنند.

وی همچنین از سوء استفاده از طریق پیامک برای کلاهبرداری و گرفتن وجه از مردم با شیوه طرح سئوال و اعلام شخص به عنوان برنده و دریافت وجه از آنها به عنوان هزینه پستی جهت ارسال جوایز خبر داد و تاکید کرد: مردم نباید هیچ گونه وجهی را قبل از آگاهی از صلاحیت شرکت و یا نهاد فرستنده پیامک به حسابی واریز کنند.

وی یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی را تلاش پلیس فتا در رصد سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای برای جلوگیری از ارتکاب جرایم به خصوص در شیوه جدید آن عنوان کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، در این راستا از دستگیری یک باند سه نفره کلاهبرداری از طریق اینترنت و ماهواره خبر داد که یکی از آنها دختر جوانی ساکن فردیس کرج بوده است.

وی افزود:‌ تحقیقات ماموران نشان می دهد که کلاهبرداران با طرح سئوال های آسان در فضای اینترنت و شبکه های ماهواراه ای به هموطنان وعده جایزه نفیس داده و از آنها می خواستند جواب مسابقه را به یک شماره ایرانسل پیامک کنند و از این طریق شماره تلفن همراه شرکت کنندگان را به دست می آوردند.

اکبرشاهی ادامه داد: کلاهبرداران بعد از مدتی با شرکت کنندگان تماس گرفته و ضمن اعلام اینکه برنده شده اند از آنها می خواستند مبلغ 32 هزار تومان به عنوان هزینه پستی به یک شماره حساب واریز کنند تا جایزه آنها ارسال شود که بعضا هیچ جایزه ای ارسال نمی شده یا آنکه کالائی تقلبی با ارزشی کمتر از وجه پرداختی شرکت کنندگان برای آنها ارسال می شده.

وی افزود: پلیس فتا پس از ردیابی و تحقیقات متوجه شد که شماره حساب متعلق به دختر جوانی است که ساکن فردیس کرج بوده و بنا به خواست مدیر عامل شرکت خود اقدام به افتتاح این حساب کرده است. بعد از تحقیقات به عمل آمده مدیر عامل که فردی با هویت (عارف- الف) است به همراه دو دختر جوان دستگیر می شوند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در بازرسی های انجام شده کالاهای زیادی شامل لوازم خانگی و لوازم آرایشی در انبار شرکت کشف شده که اغلب آنها تقلبی بوده و ازآنها به عنوان جایزه استفاده میشد.

اکبر شاهی تصریح کرد: با تحقیقاتی که تا کنون انجام شده حدود 20 هزار طعمه این کلاهبرداری قرار گرفتند که با توجه به اینکه اعضای این باند به صورت کشوری فعالیت می کردند احتمال اینکه افراد بیشتری مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشند نیز وجود دارد.