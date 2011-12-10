محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: از آغاز یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا کنون بدون اینکه حاشیه‌ای در کنار تیم صبا وجود داشته باشد، در لیگ برتر روند موفقیت آمیزی داشته‌ایم و انشاءالله با تدابیر اندیشیده شده در مدیریت باشگاه و کادر فنی این روند ادامه خواهد یافت.



وی در ادامه با انتقاد از برخی رسانه‌ها که با انتشار مطالب غیر واقعی سعی در منحرف کردن افکار عمومی نسبت به نتایج و موفقیت‌های صبای قم در لیگ برتر فوتبال این فصل دارند، تصریح کرد: با صراحت می‌گویم که از هر رسانه‌ای که قصد اختلال و ایجاد حاشیه در تیم صبا را داشته باشد، به مراجع قانونی و ذیصلاح شکایت می‌کنیم.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: متاسفانه در روزنامه خبر ورزشی روز یکشنبه سیزدهم آذرماه مطلبی درج شده بود که در آن عبدالله ویسی سرمربی تیم صبای قم را به صبحت در خصوص برنامه تلویزیونی 90 و مجری این برنامه متهم کرده بود.



وی تصریح کرد:‌ سرمربی تیم ما نه تنها این مصاحبه را انجام نداده است بلکه آنچه که در این روزنامه درج شده کاملا غیر واقعی و ساختگی است و با توجه به اینکه چنین مصاحبه‌ای توسط عبدالله ویسی با روزنامه خبر ورزشی انجام نشده، قطعا از این روزنامه شکایت خواهیم کرد.



کشوری‌فرد با اشاره به تعامل و ارتباط بسیار خوب و نزدیک باشگاه، کادر فنی و بازیکنان صبای قم با رسانه‌های استانی و کشوری، تاکید کرد: این باشگاه برنامه‌های نظیر نود را برای فوتبال کشور یک برنامه موثر و مفید می‌داند و حتی انتقادهایی که در برنامه نود از خود باشگاه صبا بوده در راستای پیشرفت امور باشگاه موثر واقع شده است.



وی عنوان داشت: ما هم همانند تمام باشگاه‌های ورزشی به رسانه‌ها اعم از رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به عنوان چشم و گوش مردم احترام می‌گذاریم و شنوای انتقادهایی هستیم که در مسیر اصلاح امور مختلف کارساز و راهگشا باشد اما خدای نکرده اگر موضوعی غیر واقعی که چیزی جز ناامنی و حاشیه را در یک مجموعه به وجود می‌آورد، مطرح شود قطعا با آن برخورد و از طریق قانون پیگیری‌می‌کنیم.



گفتنی است:‌ تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر با کسب هشت پیروزی، چهار تساوی و چهار باخت و کسب 28 امتیاز بعد از تیم‌های 33 امتیازی استقلال تهران، 30 امتیازی نفت تهران و 28 امتیازی تراکتورسازی تبریز در مکان چهارم جدول رده بندی جای دارد و در هفته پایانی از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه 24 آذر ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر قم میزبان تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز خواهد بود.