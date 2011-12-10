قول دادم در مورد سازمان لیگ اظهارنظر نکنم/ باید به فکر پرسپولیس باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از دربی 73 پایتخت انتقاداتی نسبت به عملکرد سازمان لیگ و رئیس این سازمان در قبال برنامه ریزی‌های مسابقات داشت، امروز در گفتگو با سایت شخصی خود گفت: این ماجرا گذشته و من دیگر صلاح نمی‌بینم در مورد آن حرفی بزنم. تیم ما در شرایط خوبی نیست که بخواهیم با حرف‌های خود حاشیه‌های تیم را بیشتر کنیم.

وی در ادامه افزود: به صورت مفصل با مسئولان باشگاه صحبت کردم. قرار شد دیگر در مورد سازمان لیگ و اتفاقاتی که بعد از بازی افتاد اظهارنظر نکنم. شاید حرف‌های ما جز ایجاد حاشیه چیز دیگری برای پرسپولیس نداشته باشد. بهتر است در این وضعیت من و سایر اعضای تیم، بیشتر از گذشته به فکر کمک به پرسپولیس باشیم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در پایان تاکید کرد: اگر هر صحبتی غیر از این هم از قول من منتشر شود آن را تکذیب می کنم.

هفتادوسومین دربی شهر تهران که دیداری در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی بود با برتری 3 بر صفر آبی پوشان به اتمام رسید تا این تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات به مصاف برنده دیدار شهرداری یاسوج - فولاد خوزستان برود.