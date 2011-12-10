شبکه یک هر شب "شوق پرواز" دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول هفتههای گذشته مخاطبان سریال "شوق پرواز" بارها با مراجعه به سایت اینترنتی این سریال و نیز تماس با سازمان صدا و سیما خواستار تغییر در نحوه پخش و تکرار پخش این سریال شده و از مسوولان سیما خواسته بودند تا برای این سریال هم مانند سریال "مختارنامه"، چند نوبت تکرار در طول هفته در نظر بگیرند.
سریال "شوق پرواز" از ابتدا فقط یک نوبت تکرار داشت که آن هم روزهای شنبه ساعت 14:30 و سپس 15:30 بود اما پس از جلسه مشترک کارگردان، تهیه کننده و معاون سیما، این زمان پخش به ساعت 19:35 روزهای شنبه تغییرکرد.
بر اساس این خبر در جلسهای که اواخر هفته گذشته با حضور یدالله صمدی کارگردان، جواد نوروز بیگی تهیه کننده و دکتر علی دارابی معاون سیما برگزار شد، معاون سیما ضمن اعلام حمایت همه جانبه خود از سریال تلویزیونی شوق پرواز اعلام کرد شیوه جدیدی برای پخش بهتر و مطلوب تر این سریال تلویزیونی در نظر گرفته خواهد شد که تغییر زمان تکرار سریال، پخش هر شبی و یا یک شب در میان و نیز دوبله و ترجمه سریال به زبانهای عربی و انگلیسی برخی از این اقدامات خواهد بود.
بر اساس تصمیمهای صورت گرفته، قرار است پس از پایان پخش این سریال در بهمن ماه، شوق پرواز از یکی از کانالهای پُر بیننده سیما به صورت هر شبی و یا یک شب در میان پخش شود تا آن دسته از مخاطبانی که فرصت تماشای هفتگی این سریال را نداشتهاند، طی مدت زمانی کوتاه تر شاهد این سریال باشند.
همچنین به زودی ترجمه و دوبله این سریال به زبانهای انگلیسی و عربی آغاز میشود تا این اثر نمایشی از شبکههای برون مرزی نیز پخش شود.
"شوق پرواز" محصول مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است. تاکنون 15 قسمت از این سریال 24 قسمتی پخش شده است و با پخش 9 قسمت باقیمانده، شوق پرواز به پایان خواهد رسید.
شهاب حسینی، اکبر عبدی، کوروش تهامی، افسانه بایگان، فخرالدین صدیق شریف، ستاره اسکندری، محسن افشانی، الهام حمیدی، شهرام حقیقت دوست و مینا جعفرزاده بازی به ایفای نقش پرداختهاند.
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