اجرای طرح بیمه تکمیلی روحانیان در آذربایجان غربی/ 5000 روحانی بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید راحلی ظهر شنبه در جمع روحانیان اهل تشییع و تسنن شهرستان سلماس افزود: این طرح شامل روحانیان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی می شود.

وی 15 آذرماه سالجاری را آغاز اجرای طرح بیمه تکمیلی روحانیان دانست و بیان داشت: تا کنون پنج هزارو 21 روحانی شیعه و سنی در سطح استان تحت پوشش بیمه خدمات تامین اجتماعی و درمانی قرار گرفته است.

مسئول مرکز خدمات حوزه های علمیه آذربایجان غربی با اشاره به ثبت نام مسکن مهر برای روحانیان فاقد مسکن، اظهار داشت: هزار و 700 واحد مسکن مهر احداث و در اختیار روحانیان قرار می گیرد.

حجت الاسلام راحلی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار 20 میلیارد ریال اعتبار به مراکز خدمات حوزه های علمیه استان اختصاص یافته، خواستار رفع مشکل سوخت برخی حوزه های علمیه و مساجد استان به ویژه در مناطق دور افتاده شد.

علی اکبرآقایی نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: روحانیون شیعه و سنی امروز با وحدت و یکپارچگی در جای جای ایران اسلامی گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده و توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند.

