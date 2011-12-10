قدردانی سازمان ملل از سه پژوهش مدیریت شهری/ رونمایی از اطلس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری چهارمین جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری ظهر روز شنبه در سالن اجتماعات مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد.
در این نشست سید محمد مجابی معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اینکه مدیریت شهری بحثی پیچیده است، گفت: در مجموعه مدیریت شهری حوزههای علمی و متنوعی وجود دارد که از آسیبهای اجتماعی آغاز تا مسایل حمل و نقل عمرانی را در بر میگیرد.
وی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد نگرش علمی در مدیریت شهری است و باید رویکردی علمی محور در تمام فعالیتهایمان داشته باشیم نه آنکه مدیریت سلیقهای را در اداره شهر به کار گیریم.
رئیس ستاد چهارمین جشنواره پژوهش و نوآوری با بیان اینکه مهمترین مسئله مدیریت شهری میزان مشارکت شهروندان در فعالیتهای مختلف شهری است، گفت: شهروندان باید به این نگاه برسند که در مدیریت شهر خود اثرگذار هستند.
وی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره از جشنواره پژوهش در مدیریت شهری گفت: طی این 4 دوره 10هزار اثر به جشنواره ارسال شده که 610 اثر در جشنواره اول، 6 هزار و 132 اثر در جشنواره دوم و هزار و 928 اثر در جشنواره سوم در دو هزار و 868 محور به جشنواره چهارم ارسال شده است.
مجابی با اشاره به محورهای جشنواره گفت: مدیریت بحران، معماری و شهرسازی، خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و جهاد اقتصادی از مهمترین محورهای این جشنواره هستند.
وی با بیان اینکه 45 اثر در جشنواره مورد تقدیر قرار میگیرد، گفت: 3 اثر برگزیده توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد مورد تقدیر قرار میگیرد که از این میان یک اثر توسط این سازمان به چاپ میرسد.
دبیر چهارمین جشنواره پژوهش از رونمایی کتاب اطلس کلانشهر تهران در مراسم افتتاحیه این جشنواره خبر داد و گفت: نمایشگاه این جشنواره به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
همچنین آثاری از 4 شهر اصفهان، شیراز، رشت و مشهد نیز در چهارمین جشنواره پژوهش حاضرند.
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