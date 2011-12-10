غرفه تخصصی ماهی در بازارهای ارزاق عمومی مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال قربانی اظهارکرد: این سازمان راه اندازی غرفه تخصصی ماهی را در دستور کار خود قرار داده تا با اجرای آن استفاده از ماهی بین شهروندان را گسترش دهد.

وی از عرضه ماهی زنده در دو بازار ارزاق عمومی شهر در راستای ترغیب شهروندان به استفاده از ماهی در سبد کالای مصرفی آنان خبر داد.

وی با اشاره به پیشینه این طرح در شهر مشهد اظهار داشت: انجام این کار تنها با مجوز دامپزشکی مجاز است و این مجوز تنها به چند فروشنده خبره در سطح شهر ارائه شده بود که سازمان میادین میوه و تره بار نیز پس از اخذ مجوزهای لازم در دو بازار نیایش و استاد یوسفی در قاسم آباد این طرح را با خصوصیات منحصر به فرد اجرا کرده است.

قربانی به ویژگی های خاص این طرح اشاره کرد و افزود: در راستای ترغیب شهروندان برای استفاده از ماهی تازه، حوضچه یا تانک های پلاستیکی شفاف و آکواریوم های شیشه ای در این بازارها قرار داده شده است که ماهی زنده درون آن نگهداری می شود و شهروندان می توانند قبل از خرید، ماهی مورد نظر خود را انتخاب کنند تا ماهی مورد نظر جلوی چشم آنها صید و پاک شود.

قربانی ادامه داد: در طرح مذکور علاوه بر توجیه عرضه کنندگان نسبت به نحوه نگهداری اصولی ماهی زنده، مراحل بسته بندی و حمل و نقل حذف شده و شهروندان می توانند نسبت به عدم بیماری و ماندگی ماهی اطمینان لازم را کسب کرده و بعد نسبت به خرید آن اقدام کنند.