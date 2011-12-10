  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

دبیرکل حزب آزادی و عدالت مصر:

خصومتی با ایران نداریم / پارلمان حق بازنگری و اصلاح توافقنامه ها را دارد

خصومتی با ایران نداریم / پارلمان حق بازنگری و اصلاح توافقنامه ها را دارد

دبیرکل حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر با طرح این ادعا که کشورش زمینه گسترش شیعه را ندارد، اظهار داشت که این حزب هیچ خصومتی با ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد سعد الکتاتنی" در گفتگو با روزنامه الاهرام در سخنانی تامل برانگیز اظهار داشت: مصر زمینه مناسبی برای رشد و گسترش مذهب تشیع نیست.

وی افزود: ما از برقراری روابط با تمامی کشورهای جهان مبتنی بر احترام متقابل و حفظ حاکمیت مصر و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استقبال می کنیم.

کتاتنی تصریح کرد: میان ما و ایران هیچ خصومتی نیست و رژیم سابق در راستای منافع آمریکا روابط تهران و قاهره را قطع کرده بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود درگیری با شورای عالی نظامی مصر را بعید دانست و اعلام کرد: گمان نمی کنم اگر شورای عالی نظامی بر حکومت سیطره پیدا کند درگیری در کشور رخ دهد، اما اگر این شورا حمایت از انقلاب مردمی مصر را رها کند و علیه آن کودتا کند در چنین شرایطی تمامی مردم یکصدا و متحد در برابر شورای نظامی خواهند ایستاد و حزب آزادی و عدالت نیز بخشی از ملت محسوب می شود.

دبیرکل حزب آزادی و عدالت در بخش دیگر سخنان خود درباره اوضاع شهروندان مسیحی نیز گفت: مسیحیان هموطنان ما هستند و طبق اوامر الهی و شریعت اسلام حقوق آنها محفوظ است.

وی در ادامه با بیان اینکه این حزب به دنبال محدود کردن آزادی های فردی افراد نیست گفت: برقراری امنیت و مقابله با اراذل و اوباش در راس اولویت های فعلی ما قرار دارد.

کتاتنی درباره توافقنامه کمپ دیوید و قرارداد گازی مصر و رژیم صهیونیستی نیز گفت: ما به تمامی معاهدات بین المللی مصر احترام می گذاریم و در عین حال حق پارلمان برای بازنگری در این توافقنامه و ارزیابی و اصلاحات آن را برای خود محفوظ می دانیم.

دبیرکل حزب آزادی و عدالت درباره سیستم بانکی کشور نیز گفت: ما به اقتصاد آزاد و سرمایه های ملی و جذب سرمایه های خارجی اعتقاد داریم اما بانک های اسلامی مثل هر بانکی هم با شکست مواجه بوده اند و موفقیت هایی را هم کسب کرده اند.

وی در ادامه گفت: ما به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستیم و این به معنای یافتن جایگزین برای بانک های کنونی نیست.

حزب آزادی و عدالت بیش در مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر بیش از 40 درصد آراء انتخاباتی را به دست آورد.مرحله دوم این انتخابات سه مرحله ای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد. مرحله سوم این انتخابات نیز ماه آتی میلادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1479666

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها