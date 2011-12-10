خصومتی با ایران نداریم / پارلمان حق بازنگری و اصلاح توافقنامه ها را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد سعد الکتاتنی" در گفتگو با روزنامه الاهرام در سخنانی تامل برانگیز اظهار داشت: مصر زمینه مناسبی برای رشد و گسترش مذهب تشیع نیست.

وی افزود: ما از برقراری روابط با تمامی کشورهای جهان مبتنی بر احترام متقابل و حفظ حاکمیت مصر و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استقبال می کنیم.

کتاتنی تصریح کرد: میان ما و ایران هیچ خصومتی نیست و رژیم سابق در راستای منافع آمریکا روابط تهران و قاهره را قطع کرده بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود درگیری با شورای عالی نظامی مصر را بعید دانست و اعلام کرد: گمان نمی کنم اگر شورای عالی نظامی بر حکومت سیطره پیدا کند درگیری در کشور رخ دهد، اما اگر این شورا حمایت از انقلاب مردمی مصر را رها کند و علیه آن کودتا کند در چنین شرایطی تمامی مردم یکصدا و متحد در برابر شورای نظامی خواهند ایستاد و حزب آزادی و عدالت نیز بخشی از ملت محسوب می شود.

دبیرکل حزب آزادی و عدالت در بخش دیگر سخنان خود درباره اوضاع شهروندان مسیحی نیز گفت: مسیحیان هموطنان ما هستند و طبق اوامر الهی و شریعت اسلام حقوق آنها محفوظ است.

وی در ادامه با بیان اینکه این حزب به دنبال محدود کردن آزادی های فردی افراد نیست گفت: برقراری امنیت و مقابله با اراذل و اوباش در راس اولویت های فعلی ما قرار دارد.

کتاتنی درباره توافقنامه کمپ دیوید و قرارداد گازی مصر و رژیم صهیونیستی نیز گفت: ما به تمامی معاهدات بین المللی مصر احترام می گذاریم و در عین حال حق پارلمان برای بازنگری در این توافقنامه و ارزیابی و اصلاحات آن را برای خود محفوظ می دانیم.

دبیرکل حزب آزادی و عدالت درباره سیستم بانکی کشور نیز گفت: ما به اقتصاد آزاد و سرمایه های ملی و جذب سرمایه های خارجی اعتقاد داریم اما بانک های اسلامی مثل هر بانکی هم با شکست مواجه بوده اند و موفقیت هایی را هم کسب کرده اند.

وی در ادامه گفت: ما به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستیم و این به معنای یافتن جایگزین برای بانک های کنونی نیست.

حزب آزادی و عدالت بیش در مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر بیش از 40 درصد آراء انتخاباتی را به دست آورد.مرحله دوم این انتخابات سه مرحله ای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد. مرحله سوم این انتخابات نیز ماه آتی میلادی برگزار خواهد شد.